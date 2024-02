Tradimenti in aumento: come sapere se il partner ha un nuovo amore | Dipende tutto dall’anno di nascita

Tradimenti, grande impennata nell’ultimo periodo. Come sapere se il tuo partner ti tradisce. Dipenda da quando è nato.

Indubbiamente non è facile accettare e perdonare un tradimento da parte della persona che amiamo e con la quale stiamo magari insieme da una vita. Se poi ci stanno di mezzo i figli la situazione si fa ancora più delicata, soprattutto se sono ancora piccoli. Alcuni sostengono che se è stato un fatto sporadico è un conto ma se si tratta di una storia parallela è ben altro.

Di certo prima di giudicare, come in tantissimi sentenziano, bisogna vivere la situazione sulla propria pelle. Inoltre c’è chi grida a gran voce che preferisce non sapere se sia stato mai tradito e invece chi la pensa in maniera nettamente diversa. In ogni caso l’argomento è molto delicato e scuote da sempre gli animi.

Nei tempi passati, con le famiglie patriarcali, era considerato quasi normale che l’uomo tradisse la propria moglie con una o più amanti quando magari lei era in dolce attesa o non fosse nella condizione di avere rapporti intimi. Le mamme e le nonne consigliavano le figlie e le nipoti di stare zitte e di rigare dritto perché così andava il mondo.

Tradimenti in aumento, come scoprire se il tuo partner ti tradisce

Oggi ovviamente anche il vasto mondo dei sentimenti è cambiato. Se inizialmente si pensava che una volta sposati il vincolo matrimoniale non si potesse in alcun modo concludere, se non per una questione di ripudio da parte del marito, con la possibilità della separazione e del divorzio la concezione del per sempre a tutti i costi è ben cambiata.

Nonostante ciò pare che le vecchie generazioni, soprattutto i boomer, ovvero coloro che sono nati prima del 1982, non se la sentono ancora di chiudere anche se capiscono che ormai è bello che finito l’amore con il proprio partner. E così talora, stanchi di non sentirsi più amati e desiderati, cercano consolazione altrove ma senza mai rinunciare al legame coniugale fino a quando ovviamente possibile.

È tutta una questione di data di nascita

Molti però preferiscono evitare come la peste il tradimento perché lo giudicano immorale e non nelle loro corde. Più liberi in tale direzione sono i millenians anche se, soprattutto quelli della prima ora, faticano a concepire anche solo l’idea di tradire e di essere a volta traditi. In ogni caso se capita lo tengono nascosto e non lo vogliono assolutamente rendere pubblico.

Le nuovissime generazioni, soprattutto le cosiddette Z, sono decisamente le più libere di tutte. Sperimentano l’amore in tutte le sue forme e non amano le definizioni nette nemmeno di genere. Però quando amano cercano di essere oneste/i con il proprio partner e se vogliono non avere legami stretti puntano sulla coppia aperta o su rapporti che amano considerare fluidi.