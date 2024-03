Smartphone pericoloso per la salute, gli scienziati sono sconcertati: queste tracce sono ripugnanti

Quanto è realmente pericoloso lo smartphone per la nostra salute? A quanto pare sembra che non sia da sottovalutare.

Al giorno d’oggi è impensabile che qualcuno non possieda uno smartphone. Questi piccoli, detti terra a terra, gingilli, sono praticamente diventati come una sorta di estensione di noi stessi, visto che contengono praticamente buona parte della nostra memoria digitale e non solo. Parliamo di null’altro che un’evoluzione trentennale, o quasi, del telefonino.

Il boom del telefonino portatile, che tuttavia al tempo era quasi visto come uno status, è avvenuto a fine Anni ’90, più o meno nel 1997, quando le nostre TV erano invase da spot pubblicitari che lo promuovevano letteralmente a spron battuto. Tuttavia chi lo possedeva veniva visto come una persona che svolgeva un lavoro importante, oltre che un ruolo di rilievo.

Coi primi modelli si poteva solo effettuare chiamate e il possessore doveva comunque avere appresso una sorta di rubrica cartacea. A partire dagli Anni 2000 poi sono stati introdotti i primi schermi su quegli apparecchi, con conseguente memoria digitale e via dicendo. Le funzioni sono poi aumentate via via nel tempo, fino ai giorni nostri.

Smartphone in evoluzione continua

Con la comparsa dei Social, da fine Anni 2000 ad ora, menti imprenditoriali del settore hanno pensato bene di unificare il tutto con i nostri dispositivi mobili, riducendo i costi della telefonia in linea generale e rendendo ogni singolo individuo praticamente reperibile h24. Per motivi di lavoro la cosa è senza ombra di dubbio comodissima.

Di contro però, difatti non scordiamoci mai che esiste sempre per tutto quanto un rovescio della medaglia, ci sono state numerosissime voci che asserivano che i telefonini, e di seguito anche gli smartphone facessero male alla salute. Alcuni addirittura sostenevano che fossero cancerogeni. Qual’ è dunque la verità al riguardo?

La realtà sul rapporto salute e dispositivi mobili

La voce in questione non ha mai trovato fondamenti, tuttavia possiamo dire che gli smartphone possono essere, dal punto di vista dell’igiene, dei portatori di germi e batteri, per il semplice fatto che si sporcano facilmente. Avremo certamente notato alle volte che presentano antiestetici aloni, oltre che dello sporco incrostato lungo i bordi.

Il che è assolutamente normale per un oggetto che è in continuo uso. Ad ogni modo non serve disperare, visto che anche anche lo smartphone può benissimo essere sottoposto ad un processo di pulizia. Può essere tranquillamente effettuata con un panno morbido leggermente inumidito e con poco sapone neutro per le mani, oppure servendosi di salviettine umidificate. Tornerà in men che non si dica come nuovo.