Tra una cascata e l’altra ecco spuntare il BORGO DELLE FAVOLE ROMANE | Location d’altri tempi: qui si respira aria di magia

Soprannominato il “borgo delle favole”, nei pressi di Roma c’è una realtà tipicamente medievale in grado di affascinare chiunque. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Il Lazio è una regione che ha molto da offrire, ragion per cui non c’è da stupirsi se sono tante le persone che si recano lì nell’arco di un anno. Il discorso riguarda non solo gli appassionati di Storia, ma anche coloro che desiderano entrare in contatto con la natura e le tradizioni locali.

Ed ecco che si possono menzionare i borghi vicino alla capitale italiana. Tra i più belli rientra senza dubbio Orvinio, caratteristico per le sue stradine strette con le casette in pietra. Il castello fu costruito intorno all’anno Mille e tuttora è possibile visitarlo.

A seguire c’è Castel San Pietro Romano situato a 40 km da Roma sulla cima del Monte Ginestro. Probabilmente già ai tempi dell’Età del Bronzo è stato popolato. Ciò che lo rende affascinante è il panorama che offre ai visitatori.

Poi ci sono Civita di Bagnoregio, Nemi, Vitorchiano e un altro che vale la pena visitare perché definito “borgo delle favole”. Ecco di quale si tratta.

A pochi passi da Roma c’è una realtà fiabesca

Il borgo in questione è definito quello delle favole e rientra tra i più belli in assoluto in Italia. È la 55ª zona di Roma nell’Agro Romano e si trova nell’area Nord. Fu il primo centro dove si stabilirono gli esponenti della famiglia Borbone con le rispettive truppe. Il nome attuale di è stato attribuito nei primi anni dell’800.

Tra le aree naturali spicca sicuramente il Parco Regionale di Veio, il quale coinvolge altri otto comuni: Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Riano, Roma, Sacrofano. Sul sito comune.roma.it c’è un articolo dedicato interamente a questo luogo che vale la pena visitare. Molti avranno già capito di quale si sta parlando.

Ecco cosa visitare in questo borgo

Si sta parlando dell’Isola Farnese, il borgo più storico e caratteristico del Municipio XV. Camminare per le sue strade vuol dire catapultarsi in una realtà lontana dalla nostra, ovvero quella del Medioevo. Tra luoghi di interesse c’è il Castel Sant’Angelo e il Castello della Magliana. All’appello non possono mancare quello di Cecchignola e Tor Crescenza. Non mancano tracce della storia romana che sono custodite presso la piazza principale.

La Chiesa di San Pancrazio si affaccia su questa piazza e la sua costruzione risale al Quattrocento. Nei pressi della piazza c’è anche il monumento ai caduti con le targhe commemorative dei deceduti durante le guerre mondiali e la liberazione. Sicuramente un’altra tappa da non perdere è il Castello Farnese.