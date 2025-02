In questo borgo laziale ci vive SOLO 1 ANIMA | Non c’è spazio per la solitudine: pace, amore e libertà

Questo borgo non è molto conosciuto, ma vale la pena percorrere le sue strade almeno una volta nella vita. Ecco di quale si tratta.

Uno dei borghi romani più noti è senza dubbio Civita di Bagnoregio, ovvero “la città che muore”, chiamata così dallo scrittore Bonaventura Tecchi perché collocata su un colle destinato a crollare per via dell’erosione che subisce costantemente dagli agenti atmosferici

Ci sono pochissimi abitanti, ma sono così ospitali con i visitatori che rendono questa gita turistica indimenticabile. Si trova in provincia di Viterbo, ma si possono trovare borghi altrettanto belli in altri posti della regione.

Poi spostandoci in provincia di Rieti c’è la possibilità di essere catapultati in una realtà dal fascino indescrivibile di un borgo non molto conosciuto.

Sul sito lazionascosto.it si consiglia di andare a fare una visita, in quanto rappresenta la meta turistica preferita di coloro che vogliono entrare in contatto con la natura. Ma di quale si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

Un borgo non molto distante da Roma merita di essere visitato

Il borgo in questione si trova tra Lazio e Umbria ed è immerso tra le colline della Sabina. Si dice che dai tempi del Paleolitico ci siano state delle popolazioni che hanno approfittato dei benefici di questo territorio. Attualmente ha una storia alle spalle tale che la si può percepire solo camminando tra i suoi vicoli.

Un esempio di ricchezza artistico-culturale è senza dubbio il Palazzo Savelli – Orsini che fu edificato nel XII secolo. Secondo la maggior parte delle persone è in uno stato di degrado. Purtroppo non si hanno tante informazioni, dal momento che nei documenti è sempre stato fatto riferimento al luogo. Solo in un secondo momento fu ricostruita una chiesa non molto distante. Molti avranno capito di quale si sta parlando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucio Graziano (@lucio_immersioninelpaesaggio)

Un luogo incantevole, ricco di storia, ti aspetta

Stiamo parlando di Fianello. La Chiesa menzionata è quella di San Giovanni Battista che fu voluta proprio dalla famiglia Orsini nel 1571. Le altre due sono quelle di San Sebastiano e di Santa Maria Assunta. Quest’ultima è stata costruita sui resti di una villa romana che risale al periodo della dinastia dei Flavi.

Da non dimenticare la Torre Pentagonale che risale al VII secolo d.C. ed è collocato accanto alla Chiesa di Santa Maria Assunta. Per questi motivi c’è chi sostiene che questo borgo debba essere più valorizzato. Del resto è uno dei luoghi più belli da visitare quando si decide di organizzare qualche weekend nella capitale italiana.