Tra Roma e il mare: ricordi della ferrovia che sarà. L’evento del Centenario

Dal 1924, la Ferrovia Roma – Lido ha intrecciato le vite di milioni di romani e turisti, collegando il centro della città al Lido di Ostia, per il Centenario sono stati organizzati una serie di eventi, a partire da sabato 22 giugno.

La Ferrovia Roma – Lido, inaugurata il 10 agosto 1924, rappresenta da sempre un collegamento fondamentale tra il cuore di Roma e il suo litorale, Ostia. Questo percorso, lungo poco più di 28 chilometri, è molto più di una semplice linea ferroviaria: è un pezzo di storia e un simbolo dell’evoluzione urbanistica della capitale.

Le radici di questa importante infrastruttura affondano nel 1899, quando la Stfer presentò il primo progetto per collegare Roma al mare, un’idea rivoluzionaria per facilitare l’accesso al litorale e promuovere lo sviluppo turistico e residenziale di Ostia. Dopo molteplici revisioni, i lavori di costruzione iniziarono nel dicembre 1918, grazie all’impegno dell’ingegner Paolo Orlando. L’impiego di avanzate tecniche di costruzione e il lavoro di numerosi operai permisero di completare l’opera in meno di sei anni.

Il 10 agosto 1924, la Ferrovia Roma – Lido di Ostia fu finalmente inaugurata. Da subito popolare, questa linea offrì ai romani un nuovo modo di vivere il mare, trasformando le abitudini di molti cittadini e segnando un’epoca di crescita e cambiamento per la città.

Nel luglio del 2022, con il subentro di Cotral e Astral nella gestione della linea, la Roma – Lido è diventata Metromare. Questo cambio di gestione ha portato a un piano di riqualificazione del servizio, con ingenti investimenti nel rinnovo della flotta e delle infrastrutture, garantendo ai cittadini un trasporto pubblico moderno ed efficiente.

Celebrazioni per il Centenario

Per festeggiare i cento anni della ferrovia, è in programma un evento speciale: “Tra Roma e il Mare: ricordi della ferrovia che sarà”, organizzato in collaborazione con Cotral. L’evento si terrà sabato 22 giugno e prevede una serie di iniziative che permetteranno ai partecipanti di immergersi nella storia della ferrovia e di esplorarne il futuro.

L’appuntamento è fissato per le 9:40 per il gruppo A e alle 10:20 per il gruppo B presso l’atrio della stazione di Roma Porta San Paolo, in piazza Ostiense 11. La durata prevista è di circa 2 ore e 30 minuti.

Il Programma del Centenario della Roma-Lido

Partenza dalla Stazione di Roma Porta San Paolo: Una corsa speciale sulla ferrovia da Roma a Ostia.

Visita alla Mostra del Centenario: Dopo il viaggio in treno, un bus Cotral trasferirà i partecipanti alla Mostra del Centenario presso la Facoltà di Ingegneria del Mare dell’Università degli Studi Roma Tre.

Ritorno a C. Colombo: Al termine della visita, il bus riporterà i partecipanti al capolinea C. Colombo, concludendo così l’evento.

Per partecipare è necessario avere un titolo di viaggio valido sulla ferrovia Metromare e compilare il form di prenotazione.

Maggiori informazioni qui