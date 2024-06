Ramazzotti – Virzì, lite furibonda al ristorante: arrivano i carabinieri

Lite accesa tra l’ex coppia dello spettacolo, Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, avvenuta in un ristorante di Roma situato a Piazza Albania. L’episodio è stato riportato da Il Messaggero e confermato da fonti affidabili a RomaToday.

La scenata è accaduta la sera di lunedì in un locale affollato. L’attrice è seduta a un tavolo all’aperto con il suo nuovo compagno quando, alle 21:20 il regista ed ex marito di Micaela Ramazzotti, passeggiando su viale Aventino in compagnia della figlia, nota la coppia.

Dopo un tirato scambio di saluti iniziali, la situazione degenera rapidamente con insulti e qualche spintone. Stando a quanto riportato da RomaToday, vi è stato anche un contatto fisico, con tentativi infruttuosi di separare i due. Gli altri clienti del ristorante, spaventati, si sono allontanati, mentre il proprietario ha cercato inutilmente di riportare la calma chiedendo di abbassare la voce e di allontanarsi.

La discussione è proseguita per oltre mezz’ora, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri della stazione Aventino e del nucleo radiomobile. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza. L’attrice e il suo nuovo compagno hanno rifiutato il soccorso del 118, mentre Virzì è stato medicato sul posto per alcuni graffi al braccio.

Al momento, nessuno dei due artisti ha sporto denuncia.

La relazione tra Virzì e Ramazzotti si è conclusa all’inizio del 2023, dopo anni di alti e bassi. I due avevano tentato di riconciliarsi in passato, dopo una prima rottura nel 2018, ma senza successo. La loro storia d’amore era iniziata nel 2008, quando si erano conosciuti sul set del film “Tutta la vita davanti“, diretto da Virzì e interpretato da Ramazzotti. Dal loro legame sono nati due figli, oggi adolescenti.