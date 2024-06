Roma, bacia in bocca un bambino al ristorante: arrestato

L’uomo, un 48 enne sconosciuto alla famiglia, si sarebbe avvicinato ad un tavolo dove un bambino stava mangiando con la mamma e il papà e lo avrebbe inspiegabilmente baciato in bocca. Denunciato per violenza sessuale aggravata ora è in custodia cautelare.

I casi di pedofilia in Italia sono ancora molti

Non sappiamo ancora le motivazioni del gravissimo gesto, ma vale la pena prendere spunto dalla notizia per affrontare un tema tanto delicato quanto scottante: la pedofilia.

Nel 2024, l’Italia continua a registrare un numero significativo di episodi di pedofilia e abusi sui minori. Secondo i dati del Servizio Analisi Criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, nel 2023 sono stati segnalati oltre 2.100 casi di violenze in cui le vittime sono minori, con un’alta incidenza di bambini al di sotto dei 10 anni. Questi episodi includono anche situazioni di violenza domestica e di genere, dove i minori sono spesso testimoni involontari, aggravando ulteriormente il loro trauma psicologico.

Maschi o femmine non c’è differenza

Le statistiche mostrano che i minori coinvolti in episodi di violenza sono distribuiti equamente tra maschi e femmine, evidenziando che il fenomeno non risparmia nessuna fascia demografica. Le conseguenze di tali abusi sono gravi, influenzando negativamente lo sviluppo psico-fisico dei bambini coinvolti e causando traumi che possono persistere anche in età adulta. Organizzazioni come Save the Children Italia sono attivamente impegnate in progetti di prevenzione e sostegno per le vittime, ma il fenomeno richiede un’attenzione costante e un approccio coordinato tra le diverse istituzioni coinvolte​.

Malattie mentali, un altro grande mostro nell’armadio

Pure senza voler saltare a conclusioni, possiamo ipotizzare che lo sconosciuto che ha baciato un bambino al ristorante a Roma, sia affetto da qualche disturbo mentale. Anche questo fenomeno nel nostro Paese va analizzato.

Nel 2024, la situazione della salute mentale in Italia continua a essere un tema complesso e di crescente preoccupazione. Secondo un rapporto di Sanità Informazione, c’è stato un aumento del 30% nelle diagnosi di malattie mentali. Questa crescita è attribuita a vari fattori, tra cui l’isolamento sociale, le dipendenze tecnologiche e gli effetti post-pandemia.

I servizi di assistenza per la salute mentale includono centri di salute mentale (CSM), centri diurni, residenze terapeutico-riabilitative, e servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Tuttavia, la Società Italiana di Psichiatria (SIP) ha evidenziato che le risorse dedicate alla salute mentale sono insufficienti, con investimenti pubblici in calo rispetto agli standard europei​.