Torino 1-1 Roma: Lukaku chiama Zapata risponde, le squadre si dividono la posta palio

Partita fisica, difficile per entrambe le squadre, anche a causa del terreno di gioco non in perfette condizioni. Buon primo tempo del Torino che prove in più occasioni a beffare il portiere giallorosso, la più importante ad inizio gara con un colpo di testa di Zapata, ma Rui Patricio è bravo a respingere. Nella ripresa arrivano i gol al 68 la gara la sblocca Lukaku con un bel sinistro, dopo essersi girato in piena area di rigore. Il pareggio arriva in prossimità dei minuti di recupero, con Zapata che incorna un calcio di punizione battuto benissimo da Ilic. Con questo pareggio la squadra di Mourinho sale a quota 5

punti, e vede allontanarsi ancora di piu le zone alte della classifica.

Primo Tempo

Come su tutti i campi di Serie A, si osserva un minuto di silenzio per la scomparsa del Presidente Emerito, Giorgio Napolitano. Si parte con un sostanziale equilibrio nei primi minuti. La prima occasione e per Torino, cross dalla sinistra di Lazaro, colpo di testa di Zapata ma Rui Patricio e attento e respinge lateralmente. Al nono minuto Dybala pesca Lukaku centralmente, il belga prova il tiro dal limite dell’area, e pallone che finisce a lato alla sinistra di Milinkovic. Primi 15 minuti con un grande equilibrio in campo. Al 19′ palla recuperata a centrocampo dal Torino, sfera che Zapata serve a Radonjic che spara alto. Al minuto 22 dopo un batti e ribatti in area di rigore la palla arriva a Cristante,che in precario equilibrio tira alto. I granata sembrano più determinati e al 24′ ci prova Schuurss dal limite dell’area, pallone che viene

deviato in calcio d’angolo. Alla mezz’ora sugli sviluppi di un calcio d’angolo il pallone viene respinto al limite dell’area, arriva sui piedi di Rodriguez che tira al volo con la sfera che finisce al lato. Al 35′ e ancora Radonjic a provarci, si accentra dalla sinistra e lascia partire un tiro che Rui Patricio blocca centralmente senza problemi. Al 41′ Zapata sfiora di testa, un pallone calciato da Ilic da calcio d’angolo, e palla che finisce fuori. Al minuto 43 gran velo di Lukaku per Dybala, ma l’argentino colpisce male la sfera, che finisce molto lontana dalla porta granata. Dopo soltanto un minuto di recupero, l’arbitro Guida manda le squadre negli Spogliatoi. Partita equilibrata e primo tempo che finisce 0—0.

Secondo tempo

Dopo due minuti grande progressione di Lukaku sulla destra, cross basso ma Dybala Viene anticipato da Rodriguez. Al 50′ tiro da fuori area di Lazaro, il pallone finisce a lato. Al 51′ è ancora il Torino ad arrivare al tiro con Zapata, ma Rui Patricio non si fa sorprendere e blocca la sfera. Il Torino si rende ancora pericoloso con Seck che supera in velocita Ndicka, arriva sul fondo cross basso, ma i| pallone passa tutta l’area di rigore senza che nessuno intervenga. Al 53′ Spinazzola va via sulla sinistra, passa a El Sharawy che conclude al lato. Al 58′ ancora Spinazzola dalla sinistra crossa un cioccolatino per Cristante, che inserendosi da dietro tocca piano la sfera, che colpisce i| palo alla sinistra di Milinkovic. Al minuto 62 Lukaku di forza prova scardinare la difesa granata, arrivando anche al tiro respinto, sulla respinta El Shaarawy calcia alto. Tre minuti dopo è Spinazzola, servito in profondita, a provare a sorprendere Milinkovic, ma la conclusione centrale non crea problemi al portiere granata. Al 68′ la sblocca ancora Lukaku, da una rimessa laterale il pallone arriva al centro dell’area di rigore dove il belga la controlla, si gira, e fulmina Milinkovic, Roma in vantaggio. All’ 82′ cross da destra di Schuurs e al centro dell’area di rigore Lazaro colpisce col ginocchio, e pallone che finisce alto. Pareggio del Torino con Duvan Zapata che, al minuto 85 su cross di Ilic, incorna di testa all’altezza dell’area piccola, ed e 1—1. Al 92′ Belotti difende palla sulla destra, cross basso che viene respinto in calcio d’angolo. Al 95′ l’ultima emozione della partita la regala Llorente, che su un cross dalla destra per poco non mette la palla nella sua rete. Dopo 6 minuti di recupero la partita finisce 1-1.

Le pagelle

Rui Patricio: 6,5

Gran parata nei primi minuti su colpo di testa di Zapata, poi qualche parata di normale amministrazione, non può nulla sul gol di Zapata

Mancini: 6

Dalia sua parte il Torino arriva spesso, soffre un po le avanzate di Radonjic

Llorente: 5,5

Si fa beffare da Zapata nei primi minuti, sempre incerto nei ecuperi difensivi, rischia l’autogol nel finale

Ndicka: 6

|| migliore della difesa giallorossa, fa il suo e da copertura a Llorente, che a volte non e preciso negli anticipi

Kristensen: 5

Soffre Ie avanzate prima di Radonjic e dopo di Vlasic, nelle rare occasioni che scende sulla fascia non ‘e mai pericoloso, suo il fallo da cui

nasce la punizione del gol del Torino

Cristante: 6,5

Buona partita in coppia con Paredes, copre e imposta, colpisce un palo con un grande inserimento su cross di Spinazzola

Paredes: 5,5

La sua partita non e facile con i centrocampisti granata, ma con l’aiuto di Cristante riesce a fare una buona figura, si fa ammonire per una

trattenuta su Bellanova

Spinazzola: 6

Soffre inizialmente le avanzate di Seck, poi gli prende le misure e riesce ad essere piu concentrato, buona spinta sulla fascia, prova anche

la conclusione in un paio di occasioni

Dybala: 6,5

Si piazza sul centro destro dell’attacco giallorosso, serve a Lukaku un paio di palloni che i| belga non riesce a finalizzare al meglio

El Shaarawy: 5,5

Molto movimento sul centro sinistra, ma i difensori del Torino lo contengono bene, non riesce mai a saltare il suo diretto awersario

Lukaku: 7

Combatte con Buongiorno, sgomita, copre i| pallone e fa salire la squadra, ma quando e in area di rigore e una sentenza, al secondo

pallone buono sblocca la gara

Zalewski (70′): 5

Entra malissimo in campo, si fa beffare da Schuurs, buon per lui che Lazaro colpisce Ia palla in mode sbagliato.

Belotti (87′): 5.5

