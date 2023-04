Tor Vergata, perché sosteniamo la Chiamata per chiara fama per il Prof. Andrea Natale

Negli ultimi anni abbiamo assistito al reiterato fallimento di numerosi concorsi universitari apparecchiati dalle università proponenti e bocciati dai TAR regionali. Ora stiamo seguendo in particolare le vicende che ruotano intorno all’Università di Tor Vergata.

Sin dall’inizio abbiamo accolto con favore l’iniziativa di chiamare, a ricoprire il ruolo di professore ordinario per la cardiologia, il prof. Andrea Natale, attualmente direttore del Texas Cardiac Arrhytmia Institute at St, David’s Medical Center in Austin, Texas.

La cardiologia del Policlinico Tor Vergata, un fiore all’occhiello per il Lazio

Soprattutto nel campo della cardiologia interventistica la Cardiologia romana si è distinta per la capacità di trattare precocemente l’infarto, con esiti che proiettano Roma al secondo posto in Italia. Risulta essere però sprovviste di figure mediche dedicate all’elettrofisiologia interventistica.

Andrea Natale è leader mondiale nel campo dell’elettrofisiologia. Il suo CV, che alleghiamo, spazza ogni dubbio sulla bontà della scelta, soprattutto in considerazione del fatto che l’elettrofisiologia interventistica non è ancora operativa al PTV (Policlinico Tor Vergata), nonostante da settembre 2022 risulta essere per il piano regionale, centro Hub per le aritmie complesse.

Dal pensionamento del professor Francesco Romeo, 31 ottobre 2020, manca la figura di prof. Ordinario.

Dal mese di dicembre 2020, in seno al dipartimento di Biomedicina e Prevenzione è iniziato l’iter per la chiamata diretta del prof. Andrea Natale. Diversi ostacoli, interni ed esterni, hanno ritardato l’iter interno che si è concluso il 28 marzo 2023 con l’approvazione da parte del consiglio di Amministrazione di UNIROMA 2. Ora l’iter dovrà concludersi presso il MIUR.

Prof. Andrea Natale

La Chiamata per chiara fama

La Chiamata per chiara fama è una particolare tipologia di chiamata diretta, che richiede il parere della commissione ASN. Si tratta di una modalità riservata a studiosi in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

Occupare da almeno un triennio, analoga posizione in università straniere

Essere insigniti di altri riconoscimenti scientifici in ambito internazionale

Aver ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali

Un passaggio che ci preoccupa è il parere della Commissione ASN (abilitazione Scientifica Nazionale) che sarà espresso a breve.

Sarebbe paradossale se la commissione ASN dovesse esprimere parere negativo, visto che già si è espressa sul professor Natale nel 2020, concedendogli l’abilitazione a professore di I fascia e che due sui tre requisiti richiesti sono ampiamenti posseduti dal Prof. Andrea Natale.

Il nostro interesse sulla conclusione di questa vicenda risiede nel fatto che dal mondo accademico le chiamate dirette e soprattutto le Chiamate per chiara fama non sono viste di buon occhio, perché esautorano la discrezionalità di scelta.

Di fatto le chiamate dirette si fanno, come testimoniato dalla cronaca più recente, travestendole da concorsi. Saremo ancora noi a seguire lo sviluppo di questo caso che, a nostro parere, non può che concludersi positivamente. E quindi, a favore del cittadino paziente.

