Roma, Santori: “Firmiamo la petizione contro la folle Ztl di Gualtieri”

Riceviamo e pubblichiamo da Fabrizio Santori, consigliere capitolino di opposizione (Lega).

Il sindaco Gualtieri che gioca a carte in Aula

Dal punto di vista politico sono state settimane davvero impegnative e ricche di colpi di scena. Il primo colpo di scena riguarda Roberto Gualtieri, il sindaco di Roma, distratto in un percorso antistress, sorpreso a giocare a carte sul telefonino, forse, un eroe del nostro tempo impegnato in una sfida con l’alter ego virtuale per misurarsi in destrezza e intelligenza, chissà, o più miseramente un politico che sottoscrive così l’inadeguatezza al proprio ruolo.

Ormai siamo all’indecenza. Nessun rispetto per le istituzioni e i romani sono dileggiati. In un video vediamo il sindaco Gualtieri lontano anni luce dai problemi discussi in Aula Giulio Cesare, un uomo qualunque annoiato, che preferisce un click al suo lavoro senza una briciola di pudore nel dimostrarlo a chiunque sia a portata di registrazione. Roma è a pezzi e non merita di avere questo Sindaco.

In Aula Giulio Cesare si gioca a Tombola

Per questo motivo ho portato per protesta la tombola in Aula Giulio Cesare e distribuito le cartelle ai consiglieri comunali. Sono stato ammonito e quasi cacciato dall’aula perché per il Pd la colpa è di chi fa le foto e i video ma non si rende ancora conto della gravità del gesto di un Sindaco annoiato che non ha ancora chiesto scusa ai romani.

Arrivano i nuovi varchi per limitare la mobilità

E con tutti i problemi di Roma il sindaco Gualtieri ha pensato bene di far installare 51 nuovi varchi lungo il perimetro della ZTL cosiddetta ‘fascia verde’ grande quasi come il Raccordo Anulare. A breve fermeranno vetture Euro 4, l’anno prossimo le Euro 5, che sono costate soldi alle famiglie, tra lavoro precario, bollette alle stelle, mutui con tassi tra i più alti d’Europa, saremo costretti a mettere nel nostro bilancio una nuova automobile.

Oltre a tutti i problemi per chi con i mezzi ci lavora e può farlo solo con veicoli da lavoro come furgoni e camioncini. O chi deve raggiungere gli ospedali, la maggior parte dei quali in fascia verde, cosi come quasi tutti gli uffici pubblici. Inaccettabile essere ostaggio della furia cieca pseudo ambientalista che blocca la circolazione in una delle maggiori capitali europee. Per questi motivi ho lanciato una petizione che ha raggiunto quasi 20.000 firme ma che ha bisogno anche del vostro aiuto e spero che potrete sostenerla, non solo firmandola, ma inviandola a tutti i vostri contatti. Firma Qui la petizione.

La condizione, indecente, dei cimiteri romani

E poi sul tema dei cimiteri. Lapidi spaccate, tombe aperte con i resti dei defunti visibili, rubinetti e fontanelle che perdono acqua formando dei ruscelletti. Questo è ciò che si vede in alcuni video girati al cimitero Flamino e al Verano che ho pubblicato sui miei canali youtube e tiktok, oltre che su tutti gli altri social. Due sole parole di fronte a tutto questo: indignazione e rabbia.

Dove sono andati a finire i milioni di euro previsti per la manutenzione dei cimiteri romani? La magistratura apra un’inchiesta. Ho depositato durante il consiglio straordinario su Ama un atto riguardante i cimiteri Flaminio e Verano, grazie sempre al Comitato Tutela Cimiteri Flaminio Prima Porta Verano Laurentino.

Altre 2 priorità: rifiuti e casa

Qualcuno ha ancora il coraggio di dire che a Roma non servono gli impianti che possano produrre energia con la nostra immondizia e, quindi, i rifiuti della Capitale saranno inviati in treno ad Amsterdam per smaltirli nel termovalorizzatore olandese. Sembrerebbe una barzelletta se non fosse vero. E se il giochino non ci costasse la bellezza di 180mila euro a settimana per un totale di oltre 9 milioni di euro l’anno. E’ stato, infatti, ultimato l’accordo fra Il Sindaco Gualtieri, Ama e Amsterdam per l’invio ogni settimana fino a 900 tonnellate di rifiuti nell’impianto della capitale olandese.

Il pattume, in una prima fase, verrebbe raccolto a Civitavecchia, a circa 80 chilometri da Roma, e da li dovrebbe continuare il suo viaggio in treno. Ecco i danni che ha fatto la sinistra a Roma che ora ce li ritroviamo. Tutti nella nostra bolletta sui rifiuti, la Tari la più alta d‘Italia.

Non per ultimo per importanza è il tema dell’emergenza abitativa. Durante queste settimane ho denunciato Gualtieri e Zevi perché Mario Giordano nella puntata di Fuori dal Coro ha tirato fuori nelle chat con i movimenti “per le okkupazioni” che dimostrano come tutto questo sia solo la punta di un iceberg di un sistema marcio che subisce, costantemente, il ricatto dei movimenti per la casa.

