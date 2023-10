Tina Cipollari, dopo la triste rottura con l’ex compagno arriva lui: “E’ amore a prima vista”

L’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari è uscita allo scoperto con la nuova fiamma. Ma sarà davvero così? Andiamo a scoprire come stanno realmente le cose

Tutti sono concordi nel dire che Tina Cipollari sia un personaggio di punta del programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi. All’inizio si era presentata come tronista, ma non avendo trovato nessuno è andata via da sola. Tuttavia la redazione lei ha dato modo di riproporsi nello studio con il ruolo che oggi ricopre ancora accanto a Gianni Sperti.

Insieme commentano le dinamiche sentimentali che si creano tra i partecipanti che si mettono in gioco per trovare l’anima gemella. Qualche volta si lasciano influenzare dalle simpatie ed antipatie. Tina, per esempio, ha sempre avuto delle discussioni con Gemma Galgani mentre Gianni Sperti con Armando Incarnato (non è presente nello studio per motivi ancora oscuri).

Grazie al programma televisivo ha conosciuto il parrucchiere Kikò Nalli, il quale lo ha reso padre di tre splendidi figli. Purtroppo l’idillio è terminato e così hanno preso strade diverse, pur mantenendo un rapporto civile per amore della prole.

Per un anni è stata legata all’imprenditore toscano Vincenzo Ferrara. Infatti quando si recava da lui si incontrava spesso con Giorgio Manetti e l’ex compagna, facendo così scatenare Gemma nello studio di Uomini e Donne. Anche questa relazione è giunta al capolinea e ora pare che nella sua vita ci sia qualcun altro. Eppure qualche volta le apparenze possono ingannare.

Tina Cipollari e il suo amore a prima vista

Tina è apprezzata per la sua personalità carismatica e coinvolgente. Nonostante non sia stata fortunata in amore, affronta la vita con il sorriso e cerca di invogliare le donne a lottare e andare avanti senza perdere la propria dignità.

In queste ore, dato che tende ad aggiornare costantemente il suo profilo Instagram, non ha fatto eccezione mostrandosi in compagnia di qualcuno. Lui è un bellissimo uomo che non è passato inosservato sul web. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Nulla è come sembra, ecco la verità

Nella Instagram story condivisa da lei di recente è evidente che sia in compagnia di un uomo. Lui è Nicolò De Devitiis, noto conduttore televisivo italiano. Nel 2014 è entrato a far parte del cast de Le Iene e successivamente ha lavorato accanto a Diletta Leotta in Estate Mondiale. Nel 2017 è stata la volta del Festival di Sanremo con Alessia Marcuzzi.

Il suo curriculum è vasto e ricco di soddisfazioni. Per quanto riguarda la vita privata dal 2019 è legato a Veronica Ruggeri, quindi la storia con l’opinionista è stata fatta in chiave ironica.