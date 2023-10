Mauro Corona e la disgrazia avvenuta proprio in casa sua: “In coma per le sprangate” | Violenza inaudita

Mauro Corona, la tragedia è avvenuta lì, in casa sua. ” In coma per le sprangate”. La confessione che ha lasciato tutti di stucco.

Un uomo tutto di un pezzo e dotato di un caratterino niente male. A tratti burbero ma ad altri generoso. Di sicuro non si fa alcun problema a dire quel che pensa. A volte però se ne pente, soprattutto per via dei toni in certi casi eccessivamente accesi. Mauro Corona è di certo un personaggio che non passa inosservato.

Alpinista, profondo conoscitore della montagna che è la sua vita, è un bravissimo scultore ed eccellente scrittore. Ha dato alle stampe tantissimi libri di enorme successo che sono non solo molto venduti ma anche molto richiesti nelle biblioteche. Da diversi anni poi è diventato pure un personaggio televisivo a tuttotondo.

Lo vediamo infatti nelle vesti di opinionista da Bianca Berlinguer, da lui affettuosamente chiamata la Bianchina. I due, nonostante tra loro volino sovente stracci in studio e in diretta, sono grandi amici da tanti anni e si vogliono tanto bene. In passato lei lo aveva mandato via dal suo CartaBianca ma poi lui è tornato, dopo averle chiesto scusa per alcune offese pronunciate nei suoi confronti.

Mauro Corona, la confessione: ” in coma per le sprangate”

E lui l’ha seguita anche a Mediaset ove lei opera con successo, in particolare su Rete 4, con una nuova edizione del suo talk denominata semplicemente E’ Ancora Carta Bianca. Tra l’altro Corona è anche stato molto chiacchierato negli ultimi mesi per essere stato definito da Giselda Torresan, inquilina del Grande Fratello, il suo uomo ideale.

E Alfonso Signorini le ha anche promesso di farglielo incontrare prima o poi. I fan di Mauro, soprattutto della prima ora, non sono sicuri che lui accetti di entrare nella Casa anche solo per una sorpresa. In ogni caso ha già stupito i più andando ad aprire il suo cuore a Verissimo. E ora il racconto di una sua disgrazia avvenuta in casa ha spaccato i cuori. “ In coma per le sprangate“.

La disgrazia avvenuta in casa

Il racconto di ciò lui l’ha rilasciato non dalla divina Silvia Toffanin ma al Corriere della Sera. Il fatto è accaduto tempo fa quando lui era molto giovane. Quando era bambino e ragazzino il padre, che tendeva ad alzare un po’ troppo il gomito, assumeva atteggiamenti molto violenti. E così gli è stata rubata l’infanzia. E lui, per non impazzire, ha iniziato a scrivere storie. Inoltre a La7 ha dichiarato: “La violenza sulle donne la conosco bene. Mio padre ha mandato mia madre in coma a forza di sprangate”.

La scrittura dunque gli è stata d’aiuto per non farsi del male, come ha confessato lui stesso. ” O mi sparo o mi faccio raccontare delle storie. Siccome quelle che mi raccontavano non mi piacevano, ho iniziato a scriverle da solo...”. Tuttavia ha anche ammesso che è stata la sua relazione difficile con il genitore ad avvicinarlo alla dipendenza dall’alcol.