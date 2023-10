Jasmine Carrisi irriconoscibile, è andata dal parrucchiere e ne è uscita un’altra: “sembri una 40enne così”

Jasmine Carrisi, la bellissima figlia di Albano e di Loredana, irriconoscibile dopo la sua visita dal parrucchiere. ” Sembri una 40enne così”.

No, non deve essere per niente facile per una giovane donna, figlia di un mostro sacro della musica italiana, nonché di una splendida showgirl, vivere serenamente la sua vita. E non lo è in un mondo dove il Web e in particolare i Social la fanno da padroni indiscussi. Molti preferiscono la vita virtuale a quella reale e si divertono, nascosti dietro a uno schermo, a criticare gli altri.

Tantissimi, non avendo grande coraggio, lo fanno nascondendosi dietro l’anonimato. Altri ancora ci mettono la faccia. In ogni caso le critiche talvolta diventano dei veri e propri insulti. I vip sono di certo le persone più colpite ma anche quelle non particolarmente note possono essere terribilmente prese di mira.

Fatto sta che Jasmine Carrisi pare averci fatto, per così dire, il callo. Ovviamente non le farà piacere tutto ciò ma lei, anche grazie al supporto psicologico dei suoi genitori, riesce a guardare sempre avanti. E oggi lei nel suo presente ma anche nel suo futuro vede la musica. Dunque ha deciso di seguire professionalmente parlando le orme del suo adorato papà.

Jasmine Carrisi attaccata per il suo look, ” Sembri una quarantenne”

Con lui, come molti forse ricorderanno, in passato ha svolto il ruolo di giudice di The Voice Senior. Si era parlato per lei in seguito di una partecipazione all’ Isola dei Famosi ma poi si è conclusa con un nulla di fatto. Lei non si è comunque persa d’animo e si è rimboccata le maniche, dando vita ad accattivanti progetti musicali e nuovi singoli.

Nel mentre ha anche partecipato alle puntate registrate a Roma di Beautiful e ha trovato il tempo di partecipare come special guest insieme al suo papà a una puntata de Il Cantante Mascherato nel corso della scorsa stagione. I due si erano nascosti per una sera nel cuore. I giudici si erano complimentati anche con la ragazza per la sua bellissima voce. Tuttavia ora lei è stata ancora una volta criticata per il suo nuovo look.” Sembri una 40enne così“.

Capelli più corti e biondissimi

Jasmine ha puntato su un taglio molto chic e glamour con capelli lisci e biondi, privi di frangia, che le sfiorano leggermente le spalle. Di certo è sempre bellissima ma c’è chi ha voluto rovinare la sua felicità sostenendo per l’appunto che questo l0ok la invecchi paurosamente. Lei non ha risposto nulla ed è felicissima delle sue nuove chiome.

Come lo è del make up, decisamente raffinato, che le dona un’aria ancora più sensuale. I suoi occhi da gatta sono stati sapientemente messi in primo piano così come il suo sguardo che è assolutamente magnetico. Le sue labbra sono un invito a nozze e lei si sente perfettamente a suo agio così. Alla faccia delle critiche!