Gf, uscito già il nome del vincitore: è inutile andare avanti a questo punto | Un concorrente l’ha spifferato a Ciro

Nelle ultime ore emerso un dettaglio importante nella casa del Grande Fratello, ovvero il nome dell’ipotetico vincitore. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla faccenda

L’attuale edizione del reality condotto da Alfonso Signorini sta creando delle dinamiche avvincenti e il merito è dei concorrenti che si stanno mettendo in gioco davanti alle telecamere. Sicuramente il concorrente che sta facendo discutere è Giuseppe Garibaldi.

Il ragazzo si è avvicinato a Beatrice Luzzi pur avendo un palese interesse per Samira Lui. In questi giorni ha tentato di avere un’ulteriore possibilità con l’attrice, ma poi ha sparlato con gli altri alle sue spalle. Prima ha menzionato i figli dicendo che a lei non importa nulla di loro per poi dare dei dettagli precisi su ciò che accadeva la notte sotto le coperte.

Nel frattempo Massimiliano Varrese e Heidi Baci stanno ancora facendo parlare per quanto accaduto all’interno del Gf. Lei, da quando ha avuto un confronto con il padre, è letteralmente cambiata nei confronti di lui. Hanno avuto modo di parlarne nello studio del programma televisivo, però la speranza di un riavvicinamento è ormai lontana anni luce.

Tuttavia nelle ultime ore l’attenzione si è focalizzata su alcuni concorrenti che hanno fatto delle dichiarazioni relative al presunto vincitore di questa edizione. Ecco un video che sta circolando su Twitter.

Grande Fratello, svelato il nome del vincitore

Tra i concorrenti in questione ci sono sia Ciro Petrone che Fiordaliso. I due animano la casa con la loro allegria. Durante le dirette Alfonso Signorini chiede a entrambi come procedono le dinamiche sentimentali dei compagni di avventura.

Al momento alcune previsioni si sono realizzate mentre altre no. Su Heidi e Massimiliano si sono sbagliati, dal momento che tutti sanno che ormai sono ai ferri corti. Su Letizia Petris e Paolo Masella potrebbero avere ragione, poiché l’intesa è sempre più palese. Stavolta, invece, sono stati ripresi nel pieno di una conversazione che ha scatenato delle polemiche.

“Può vincere un giovane non conosciuto”

Secondo Fiordaliso il Grande Fratello sarà vinto da Beatrice, però gli altri subito l’hanno smentita sostenendo che è più probabile che vinca un personaggio non famoso. A quel punto Ciro e Giuseppe hanno menzionato Paolo e Letizia.

“Il cast più stupido di sempre”, ecco cosa si può leggere nel tweet. Qualcuno pensa che potrebbero esserci dei provvedimenti perché hanno parlato di un qualcosa da si dovrebbe evitare. Del resto il pubblico potrebbe essere influenzato nell’atto in cui si deve esprimere un parere per le nomination.