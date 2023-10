Lorella Cuccarini, scatenata al ristorante: balla e mangia (uno dei suoi piatti preferiti) insieme al volto di Amici | Mai vista così

Lorella Cuccarini, la showgirl scatenata al ristorante con una star di Amici. I fan in estasi.

Bella, bellissima e dotata indubbiamente di una fisicità spettacolare. Certo, Madre Natura è stata decisamente molto ma molto generosa con lei. Tuttavia lei non se ne è mai stata, come si suol dire, con le mani in mano. Scoperta ancora assai piccina da Pippo Baudo, da allora non è più uscita dal vasto mondo dello spettacolo.

Ha dimostrato ben presto che oltre al suo meraviglioso faccino ci fosse molto di più. Ballerina sopraffina, ha studiato seriamente danza e non si è mai arresa innanzi ai vari ostacoli che la vita sovente ci mette davanti agli occhi. La conduzione l’ha conquistata, così come il canto. E tuttora, insieme a Maria De Filippi, è la più amata dagli italiani.

Ed è stata proprio la vedova Costanzo a chiamarla per lavorare a stretto giro con lei quando Lory aveva deciso di lasciare la Rai dopo l’esperienza a La Vita In Diretta con Alberto Matano che l’aveva alquanto delusa. In primis lei ha fatto capolino ad Amici come insegnante di danza e poi di canto.

Lorella Cuccarini scatenata al ristorante con un altro volto noto di Amici

Lo scorso anno ha avuto la gioia, decisamente immensa, di scoprire un grandissimo talento quale Angelina Mango. La ragazza durante la seguitissima finalissima, non ha alzato la coppa al cielo della vincitrice ma lo è stata comunque per la Stampa e per la Critica. Non per nulla ha ricevuto anche in quella serata una valanga di complimenti.

Per tutta estate ci ha fatto ballare con i suoi tormentoni e ora ha appena concluso il suo tour che è stato un successo. Ovviamente Lorella sarà super orgogliosa di lei e spera quest’anno di far volare in alto anche qualche altro suo allievo. Nel frattempo ci delizia con un veloce video sui Social. Lei al ristorante scatenata con un altro volto super noto del padre di tutti i talent.

Canta, balla e mangia insieme alla D’Amario

La showgirl è in compagnia della meravigliosa Elena D’Amario, ballerina professionista del programma per il quale anni e anni fa svolse il ruolo di allieva. Le due si trovano al ristorante per mangiare un buon piatto di spaghetti alle vongole che a quanto pare è il piatto preferito della Cuccarini. E tra una spaghettata e l’altra arriva il karaoke.

Le due intonano ” Vieni da me” de Le Vibrazioni e la coach di Amici con la sua dolcezza e la sua bravura anche nella sublime arte del canto incanta nuovamente tutti. Tra l’altro la sua performance è avvenuta poco dopo il Festival di Sanremo. Forse Lory ha voluto candidarsi per la prossima edizione? Amadeus è stato avvertito.