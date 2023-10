Simona Ventura e Mara Venier, cosa ha davvero innescato il litigio durato anni: “…è uno scarafaggio e…”

Simona Ventura e Mara Venier, per quale motivo anni fa hanno litigato. Il racconto dei fatti in cui centra ” uno scarafaggio”.

La scena è stata epica e super emozionante. I cuori battevano forte forte e i fazzoletti sono usciti ben presto dalle tasche. A distanza di svariati anni due conduttrici amatissimi del Piccolo Schermo hanno fatto pace. Stiamo parlando di Mara Venier e di Simona Ventura. Entrambe sono da tempo attive professionalmente parlando in Rai.

E in occasione di una puntata di Domenica In, condotto come sempre dalla divina professionista veneta, si sono ritrovate in studio del famoso contenitore domenicale di Rai 1. Tuttavia, andiamo per gradi. Come è diventata una speciale consuetudine la Zia ospita grandi protagonisti di Ballando Con Le Stelle e parliamo non solo dei concorrenti ma anche dei giudici e dei maestri.

E quest’anno vediamo danzare nella pista del programma danzereccio del sabato sera della Rete Ammiraglia dell’Azienda di Viale Mazzini, anche la meravigliosa Simona Ventura. SuperSimo si divide con una certa disinvoltura tra i suoi impegni alla Corte di Milly Carlucci e quelli della conduzione di CitofonareRai2 che va in onda la domenica mattina per l’appunto su Rai 2.

Simona Ventura e Mara Venier, il motivo del litigio durato anni

Qui condivide la scena con la collega Paola Perego, che danza anch’essa a Ballando. Fatto sta che qui trova anche il suo compagno Giovanni Terzi che ha conosciuto anni fa proprio alla festa di compleanno di Nicola Carraro, l’affascinante consorte della Venier. Lui, il suo grande amore, le ha cambiato la vita ma ha cambiato pure lei in senso positivo, come ha rivelato la stessa Simona.

Dello stesso identico parere è stata anche Mara. Le due inizialmente chiacchieravano in serenità ma si percepiva durante la diretta una certa freddezza. Pian piano si sono sciolte e si sono abbracciate con tanto affetto. Ovviamente il loro gesto ha rappresentato la classica coccola per l’anima per i loro estimatori. Tuttavia, chi o che cosa le ha fatte litigare anni fa? Tutta colpa di ” uno scarafaggio”.

Le frecciatine tra le due

Ai tempi la Ventura era legata sentimentalmente parlando a Gerò Carraro, figlio del consorte della Venier. Nel 2015 SuperSimo a Le Invasioni Barbariche dichiarò: ” Io divido le persone in due categorie: le persone per bene e le blatte. La blatta è un personaggio che si nutre dello sporco degli altri per avere visibilità e popolarità. Ovviamente io preferisco parlare delle persone per bene“.

Tale dichiarazione aveva fatto scattare la mosca al naso alla divina Mara che al tempo aveva dichiarato: ” Beh, poverina Simona, poverella, io non credo che parlasse di me. Ma vi pare che cerco visibilità? Lavoro come una matta qui in Italia!”. Inoltre ha sottolineato che capiva Simona per le sue parole visto che mentre lei lavorava tanto nel nostro Paese, l’altra se ne è dovuta andare a Tirana.