Carla Bruni, dalle passerelle di tutto il mondo al calvario del tumore: com’è ridotta oggi

Carla Bruni, dal successo e dalle passerelle alla malattia. Il tumore l’ha colpita. Come sta oggi.

Una donna bellissima e dotata indubbiamente di un fascino incredibile e di uno charme fuori dagli schemi. O ancora, una persona in cui si sono unite la perfezione, la classe e l’eleganza. Così si può di certo definire, e pure a buona ragione, la divina Carla Bruni. Lei è stata una super top, conosciuta e apprezzata ad ampio raggio, sia dagli addetti ai lavori che dal grande pubblico, in tutto il mondo.

Il suo nome e la sua figura sono legati al mito e lei ha lasciato un segno indelebile nel vasto mondo della Moda. Irraggiungibile e unica, si è anche data alla musica, ottenendo grandissimi consensi pure in tale direzione. Nel suo percorso professionale non è neppure mancata la recitazione.

Ora però la donna, ha spaccato in men che non si dica in mille pezzi i cuori dei suoi estimatori, con la confessione della malattia che l’ha tristemente colpita. Parliamo del tumore al seno. La rivelazione è certamente forte e molto dolorosa. E lei, in nome del suo grande coraggio e innata schiettezza, che da sempre la contraddistinguono, ha voluto parlarne.

Carla esce allo scoperto sulla malattia

Non l’ha fatto tramite un’intervista TV o concessa alla carta stampata, come molti potrebbero pensare, bensì ha deciso di farlo tramite la condivisione di un’assai commovente videomessaggio, pubblicato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Il gesto, che ha del coraggioso, è stato messo in atto in occasione dell’Ottobre Rosa, che altro non è che la campagna annuale di sensibilizzazione sul cancro al seno.

Carla appare con i capelli lunghi e sciolti, acconciati in leggere onde. La pelle è chiarissima e lei è praticamente struccata. Lo sguardo è dolce e gli occhi sono tristi. Lei anche così è di una bellezza disarmante. E nel fare importanti rivelazioni ai suoi followers, non ha mai smesso di togliere lo sguardo dall’obiettivo, come per parlare direttamente ai loro occhi.

Le parole a cuore aperto di Carla

Tuttavia per farlo non ha usato la sua voce, ma l’escamotage di cartelli bianchi, dove ha raccontato la sua triste storia. “Quattro anni fa mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale, segue il solito percorso per curare questo tipo di tumore. Ma ho avuto fortuna: il mio cancro non era ancora aggressivo“, queste le prime confessioni della Bruni.

Tuttavia se il tumore non era appunto così aggressivo era perché lei era corsa ai ripari, facendo controlli mirati. Non per nulla lei ogni anno., allo stesso giorno, svolge una mammografia. Chiaramente se non l’avesse fatto non avrebbe scoperto il male che si nascondeva in lei. Dunque la modella ha invitato le donne a puntare maggiormente sulla prevenzione e a prendersi più cura di sé.