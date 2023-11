Kledi Kadiu, finalmente tutta la verità sulla storia d’amore con la De Filippi: “Entrambi sapevano che…” | La confessione dopo anni

Kledi Kadiu, a distanza di tanto tempo emerge la verità sulla sua liason con Maria De Filippi. “Entrambi sapevano che…”

In tantissimi di certo ricorderanno quando ancora giovanissimo ci faceva sognare letteralmente ad occhi aperti danzando in studio ad Amici, sia a C’è Posta per Te, programmi ideati e condotti dalla strepitosa Maria De Filippi. Fatto sta che dopo averci deliziato con la sua presenza per tanto tempo è poi uscito di scena.

Non solo non lo abbiamo più visto alla Corte della vedova Costanzo ma in TV in linea generale. Diciamo pure che il ballerino albanese, che è tuttora molto amato, si è dato alla macchia. Non ha mai abbandonato la danza che è la sua più grande passione. Balla ancora e insegna. Ha aperto svariate accademie in giro per l’Italia.

Si è sposato ed è diventato papà. Oggi vive nella splendida città di Rimini e si sente un persona profondamente appagata sia dal punto di vista privato sia professionale. Sui Social, in particolare su Instagram, ama mantenere, quando i suoi numerosi impegni lo consentono, un rapporto diretto con i suoi tanti estimatori.

Kledi Kadiu, la verità sulla sua liason con la De Filippi

In tempi recenti è tornato al padre di tutti i talent per giudicare alcune sfide. E ciò ha rappresentato indubbiamente una sorta di coccola sia per l’anima sia per il cuore dei tanti telespettatori che sono stati felicissimi di rivederlo lì. E tra l’altro con queste sue apparizioni lui ha fatto intendere che i rapporti con Queen Mary fossero rimasti ottimi.

In passato, quando dopo una lunga collaborazione, lui aveva lasciato il programma, si era iniziato a mormorare che il suo addio fosse stato dovuto a un super litigio con la De Filippi che in realtà non c’è mai stato come ha dichiarato lui nel corso di alcune interviste. Ed è sempre qui che ha svelato la natura della sua rapporto con lei. La verità sulla loro liason.

“Entrambi sapevamo che…” , la sua confessione

Sia lui sia lei sapevano dei pettegolezzi che giravano sul loro conto ma non ci davano molto peso. “Ovviamente non è vero proprio nulla. Si dice che abbia avuto una storia con lei. Sì, entrambi sapevamo di queste voci assurde. Ci ridevamo insieme”, ha raccontato Kledi. Per lui Maria è una persona speciale nonché il suo vero talent scout.

” Lei è la persona che mi ha dato fiducia, rispetto, è una donna generosa. Ha fiuto, è precisa ed è pignola”, ha aggiunto il ballerino che non smette mai di ringraziarla dal profondo del cuore. Oggi i due sono grandissimi amici e sono felici entrambi delle soddisfazioni che ottengono dalle loro rispettive vite e professioni.