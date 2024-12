Test QI livello IMPOSSIBILE, trova il frutto in 40 secondi | Se hai fallito, sei un semplice ‘terrestre’: gioco perfetto per le feste

Se riesci a risolvere il test entro pochissimi secondi allora vuol dire che sei un genio. Fa al caso tuo se vuoi mettere alla prova le tue abilità cognitive.

Quando si ha voglia di mettersi in discussione si possono prendere in considerazione varie alternative e tra queste rientrano senza dubbio i test cognitivi. In realtà si fa ancora una confusione quando si tratta di individuare le varie tipologie di test.

Innanzitutto tutti i test hanno in comune delle caratteristiche, ovvero l’attendibilità e l’oggettività dei dati raccolti. In base a quanto ottenuto, si otterrà una descrizione dettagliata delle proprie abilità cognitive o della personalità. Questo dipende dal tipo di test che viene consultato magari facendo una semplice ricerca sul web.

A tal proposito si distinguono quelli di prestazione massima, cioè appunto quelli cognitivi, e quelli di prestazione tipica che si occupano di valutazioni inerenti alla personalità. In questo caso ci riferiamo a un test della prima categoria.

I più curiosi possono andare sul sito tech.everyeye.it per mettersi alla prova con il test dell’ananas. Il tempo a disposizione è 1 minuto e se si riesce a trovare la soluzione entro questo tempo allora vuol dire che sei un genio! Non tutti riescono nell’impresa.

Test dell’ananas, non tutti trovano la soluzione

Questi test non solo sono divertenti, ma possono anche migliorare la concentrazione, potenziare la memoria e aumentare il quoziente intellettivo. Il testo dell’ananas propone una scena tipica della quotidianità. Chi fa questo test vede l’angolo di una cucina con vari elementi collocati secondo un determinato criterio.

Sulla finestra c’è un vaso con i fiori e in primo piano si possono notare delle bottiglie, dei barattoli, i coltelli e un recipiente con all’interno della frutta. Lo scopo è spingere le persone a trovare l’ananas. Non sembra facile riuscire nell’impresa, ma basta concentrarsi e non farsi prendere dall’ansia del poco tempo che si ha a disposizione.

“Non si vede perché…”, ecco la spiegazione

In realtà c’è un inganno perché l’immagine non è del tutto proposta. In sintesi, è tagliata e per questo motivo all’inizio si ha un po’ di difficoltà nell’individuare l’ananas. Si mimetizza in modo quasi perfetto e solo l’1% delle persone riesce a trovare la soluzione.

Se non ci sei riuscito basta leggere i commenti per trovare la risposta. “L’ananas si trova sotto al contenitore della frutta nel mobile della cucina, ma naturalmente non si vede perché la foto non è intera”, ecco quella più attinente. Quindi se non hai trovato la soluzione non demoralizzarti, ma mettiti alla prova con altri test.