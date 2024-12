Natale a Roma, cosa trascorrerlo nella Capitale

Cerimonia di accensione dell'Albero di Natale in Piazza del Popolo (dal profilo Facebook di Roma Capitale)

Quali sono le affascinanti attrazioni da non perdere in città durante le festività natalizie? Scopriamolo insieme

Il Natale a Roma è un’esperienza unica, un viaggio che intreccia storia, tradizione e innovazione in uno scenario incantevole, dove ogni angolo della Città Eterna si accende di magia. Dall’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, con l’accensione del grande albero di Natale in Piazza del Popolo, la capitale si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, regalando emozioni a cittadini e visitatori.

Dalla festa in Piazza Navona ai Presepi in Vaticano

Piazza Navona torna ad essere il cuore pulsante del Natale romano. Tra le sue bancarelle, che sfoggiano una straordinaria varietà di arte e artigianato locale, si respira un’atmosfera sospesa nel tempo. Qui è possibile trovare tutto il necessario per vivere appieno lo spirito delle Feste: decorazioni natalizie, dolci tipici come il torrone e il panettone, oltre a piccoli capolavori realizzati a mano che raccontano la tradizione artigianale del territorio. Da non perdere, il prossimo 5 gennaio, il concerto della Banda della Polizia Locale.

Le vie del centro storico, patrimonio dell’umanità, sono il simbolo dell’eleganza e del fascino natalizio. Via dei Condotti, Piazza San Lorenzo in Lucina e la Scalinata di Trinità dei Monti si vestono di migliaia di luci che illuminano le notti romane. Alberi maestosi, curati nei minimi dettagli, si alternano a installazioni artistiche, trasformando ogni passeggiata in un’esperienza visiva mozzafiato. La Galleria Alberto Sordi, con le sue luminarie, invita a un viaggio tra tradizione e contemporaneità.

Roma è la città dei presepi per eccellenza. In Piazza di Spagna, il celebre Presepe Pinelliano richiama la vivace atmosfera trasteverina, un omaggio alla vita popolare di un tempo. Singolare e ricco di fascino è il Presepe dei Netturbini, iniziato nel 1972 e arricchito nel tempo con materiali provenienti da tutto il mondo, inclusi frammenti di roccia lunare e marziana.

Il Vaticano si conferma epicentro spirituale del Natale con la mostra “100 Presepi in Vaticano”, che quest’anno espone 125 opere provenienti da ogni angolo del pianeta, ponendo l’accento sul tema della speranza. L’apertura della Porta Santa il 24 dicembre dà ufficialmente il via al Giubileo, un momento solenne per fedeli e turisti.

Attrazioni anche per i più piccoli

Non può mancare una serata al Teatro dell’Opera di Roma, che propone l’immortale balletto Lo Schiaccianoci, incantando il pubblico con la sua magia senza tempo. Il Teatro di Roma, invece, offre Storie di Natale, una rassegna di letture e spettacoli pensati per grandi e piccoli. All’Auditorium Ennio Morricone, la musica si fa protagonista con concerti e il prestigioso Roma Gospel Festival, che porta in città le migliori formazioni statunitensi.

Per i giovani esploratori, il Planetario di Roma organizza viaggi virtuali tra le stelle, un’occasione unica per accendere la fantasia e scoprire i segreti del cosmo. La Casina di Raffaello, nel cuore di Villa Borghese, offre invece laboratori creativi e letture animate, dove bambini dai 2 agli 11 anni possono creare decorazioni natalizie e regali speciali.

Quest’anno, Roma invita a vivere un Natale all’insegna della sostenibilità. Il potenziamento dei mezzi pubblici e le due navette gratuite Free1 e Free2 collegano comodamente i principali punti della città, riducendo il traffico e l’inquinamento. La MIC Card, con soli 5 euro, permette l’accesso illimitato per un anno a 18 musei e 27 siti archeologici, un regalo originale per chi desidera immergersi nella storia e nella cultura di Roma.