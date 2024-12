Il vero TEST QI che mette in risalto le tue doti | Scova l’errore e sarai un fenomeno: se ne becchi di più allora ti chiameremo Einstein

Esiste un test visivo capace di mettere in difficoltà anche i più bravi. Se ti reputi all’altezza allora non esitare a farlo.

Le abilità cognitive non sono altro che dei processi mentali che determinano l’elaborazione delle informazioni che ci permettono di interagire con gli altri. Tendiamo a ricevere degli stimoli (input) e in azione entrano i nostri sensi: olfatto, vista, gusto, udito e tatto.

Le informazioni ottenute vengono elaborate dal cervello e si elabora una risposta da dare e tale risposta è nota come output. Questi termini furono utilizzati dal Cognitivisno, una branca della psicologia che paragonava il cervello umano ad un computer.

Quando si decide di affrontare un test visivo giocano un ruolo importante l’attenzione, la percezione, le funzioni esecutive e il ragionamento. Abilità cognitive che possono migliorare anche mediante la pratica giornaliera.

In che modo può avvenire tutto ciò? Facendo una ricerca sul web e andare a scovare i test più difficili che possono rappresentare una sfida stimolante.

Il test sta mettendo a dura prova. Bisogna individuare gli errori in pochi secondi

Secondo quanto riportato sul sito tech.everyeye.it sembra che ci sia un testo valido per capire il quoziente intellettivo di chi decide di farlo. In realtà solo pochi riescono a individuare tutti gli errori all’interno dell’immagine mentre gli altri hanno bisogno di tempo. C’è chi si arrende e va subito a leggere la soluzione.

Non ci crederai, ma questo test è uno dei tanti che puoi trovare sul web. Ti danno la possibilità di allenare la mente e sviluppare ulteriori abilità cognitive. Se la sfida ti risulta essere allettante, allora la affronterai con la giusta predisposizione. Se non riesci a trovare gli errori, procedendo nella lettura avrai modo di scoprirli.

Gli errori sono proprio davanti ai tuoi occhi, ma non sono scontati

Il primo errore che si può notare è in primo piano sul lato destro: il ragazzo che sta suonando la chitarra ha una manica della maglia diversa rispetto all’altra. Per quanto riguarda il secondo errore, basta guardare al centro dell’immagine. C’è un quadro che ritrae una donna con un vestito blu seduta su una poltrona che ricorda tanto un trono. Non ha una scarpa.

Infine il terzo errore è quello più difficile da cogliere. Se osservi l’orologio propone un orario specifico, ovvero 12:05. Nulla di strano, se non fosse per il fatto che dalla finestra si possono vedere delle sfumature di colore che ricordano tanto il momento del tramonto. Come avrai notato, non è facile individuare subito questi errori, ma puoi allenarti mettendoti alla prova con altri test visivi.