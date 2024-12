LIDL, la promo è davvero PAZZESCA | L’elettrodomestico più amato dagli italiani a 39 euro, ultimi pezzi in magazzino

Recati immediatamente presso un punto vendita della Lidl e porta a casa questo elettrodomestico finché sei in tempo. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

In questo periodo dell’anno tante persone sanno già pensando a quale menù proporre alla propria tavola. Non vogliono lasciare nulla al caso per fare un figurone con gli ospiti. Per questo motivo si va sempre alla ricerca del prodotto alimentare di qualità e a tal proposito la Lidl propone grandi offerte.

Si tratta di una catena di supermercati di origine tedesca e ad oggi vanta 12.000 supermercati sparsi per il mondo con il personale che mette a primo piano le esigenze dei clienti. Nel 2022 ha fatturato 114,8 miliardi di euro.

Il merito è senza dubbio di ciò che viene messo sugli scaffali ogni giorno con cura. In Europa il primo punto vendita fu aperto nel Regno Unito nel 1994 e da allora c’è stato un decollo pazzesco. Oltre ai prodotti alimentari c’è anche altro che si può trovare.

Secondo quanto riportato sul sito younipa.it sembra che ci sia la possibilità di fare un acquisto davvero unico nel suo genere. Con meno di 50 euro è possibile portare a casa un elettrodomestico che sta andando letteralmente a ruba. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Lidl batte tutti con quest’offerta

Si tratta di un elettrodomestico da cucina ed è utile nel montare, amalgamare e impastare. È munito di una ciotola dove inserire gli ingredienti che vengono poi lavorati con un attrezzo con un moto di rotazione su se stesso.

Gli utensili che ne fanno parte sono la frusta foglia (utile per lavorare uova e farina), frusta a filo (adatto per una lavorazione della panna o per uova e zucchero) e frusta a gancio (usata per lavorazioni brevi con uno sforzo maggiore. In questo caso va bene per le preparazioni da panetteria e pizzeria). Molti avranno già capito di quale elettrodomestico si sta parlando.

Un prezzo inimmaginabile, affrettati prima che sia troppo tardi

In questo caso l’elettrodomestico che la Lidl ha messo a un prezzo strepitoso è l’impastatrice planetaria. Ottima per agevolare il lavoro ai fornelli, questo modello può regolare la velocità in 8 livelli. Vanta di una potenza di 650 Watt e ha come accessori il paraspruzzi, il gancio per impastare, frusta e sbattitore.

La Lidl lo sta proponendo a 39,99 euro! Non c’è da stupirsi se ci sono le file chilometriche presso i punti vendita. Alta qualità e prezzo imbattibile, un vero affare per chi trascorre la maggior parte del tempo in cucina. Dato che le feste natalizie sono imminenti, potrebbe tornare utile per rendere tutto perfetto.