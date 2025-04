TEST QI di Ilary Blasi, se non lo superi sei messo peggio: sta mandando tutti tutta Italia | Se ci metti più di 10 secondi sei una pippa

Un test del QI sta mettendo tante persone in difficoltà. Andiamo a scoprire qual è quello diventato famoso grazie all’amatissima conduttrice.

A breve Ilary Blasi è tornata nel piccolo schermo in prima serata con The Couple – Una Vittoria per due lunedì 7 aprile 2025 su canale 5. Stavolta la conduttrice potrà contare sugli opinionisti Luca Tommassini e Francesca Barra.

Una delle coppie più famose è quella composta da Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei. Poi Jasmine Carrisi si è messa in gioco con l’ex fidanzato Pierangelo Greco, attualmente buoni amici. Per la gioia delle donne anche Antonino Spinalbese farà parte del gruppo in coppia al calciatore Andrea Tabanelli.

Queste coppie, come del resto le altre, faranno di tutto per aggiudicarsi il montepremi di 1 milione di euro! Il sistema del televoto è stato modificato proprio per evitare di andare incontro alle stesse problematiche del Grande Fratello. In poche parole non sarà possibile votare attraverso i social, ma solo tramite sms.

Dato che mancano poche ore al debutto, i telespettatori della Mediaset non vedono l’ora che il gioco abbia inizio. Nel frattempo qualcuno ha pensato bene di fare un test del quoziente intellettivo per ammazzare il tempo. Non è per niente semplice, tu vorresti essere l’eccezione? Allora mettiti alla prova.

Test del QI sta dando del filo da torcere

È ben risaputo che chi vuole allenare la propria mente deve fare ricorso ai test dell’intelligenza. Sul sito tech.everyeye.it tanti sono messi a disposizione per gli utenti social e la scelta dipende da un gusto prettamente personale. Infatti ci sono degli indovinelli, delle sequenze matematiche e delle semplici immagini da osservare per trovare delle anomalie.

L’immagine in questione, che sta mettendo in difficoltà la maggior parte delle persone, c’è una famiglia intenta a trascorrere una piacevole giornata in montagna nel periodo invernale. Una bambina si sta occupando del pupazzo di neve, il padre gioca con il cane mentre la madre si prende cura più piccolo. A primo impatto sembra rientrare tutto la normalità, però c’è un dettaglio sfugge a tanti.

L’errore è davanti ai tuoi occhi

Qualcuno si soffermerà sicuramente su uno dei membri della famiglia, ma si sta commettendo un errore perché si deve focalizzare l’attenzione su un altro elemento dell’immagine. In questo caso si sta parlando della farfalla.

E’ ben risaputo che questo insetto non può resistere alle temperature fredde tipiche dell’inverno. In primavera e in estate è possibile vederle volare, ma di certo non tra le montagne innevate. Se non ci sei riuscito non ti preoccupare, piuttosto pensa a migliorare le tue abilità cognitive con un allenamento quotidiano.