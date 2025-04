Questo è l’unico TEST da fare con gli amici | Solo così scopri chi mente, chi è onesto e chi tradisce: attendibile al 101%

Se vuoi far venire a galla la verità sui tuoi lati più oscuri, allora questo test è ottimo. Mettiti alla prova e non te ne pentirai.

Quando trascorri del tempo con i tuoi amici cerchi qualsiasi cosa che possa far divertire ed ecco che si propongono dei giochi da tavola. Qualcuno opta per un film mentre altri puntano semplicemente su una chiacchierata.

Poi arriva il momento in cui il più creativo del gruppo lancia una sfida con dei test del quoziente intellettivo. La sfida diventa più intrigante se c’è un tempo da tenere in considerazione.

Tanti sono i siti che vengono visitati e tra questi c’è tech.eveyeye.it, ma stavolta un altro sta riscuotendo successo per ciò che propone agli utenti social. Anche qui deve entrare in gioco uno spirito analitico.

Solo che ora il test da fare è diverso rispetto agli altri perché fa saltare fuori una verità inaspettata. Se non la temi, allora accetta la sfida.

Con questo test nessuno ha scampo. La verità verrà a galla

Sul sito aerospacecue.it è stato pubblicato un test dell’intelligenza che sta mettendo a dura prova coloro che vogliono trovare in poco tempo la soluzione. Qualcuno pecca di superficialità ed ecco che la sconfitta è dietro l’angolo. È un modo per dimostrare di avere un quoziente intellettivo superiore rispetto alla norma.

In questo caso non ci sono né numeri né lettere. Una notizia che spiazzerà chi ama le sequenze matematiche e i ragionamenti logici tipici degli indovinelli. Adesso ci sono nelle figure geometriche. Andiamo a scoprire quali sono e qual è la soluzione da individuare.

Il temuto test delle figure geometriche

L’immagine propone un cerchio rosso con bordo bianco, un cerchio rosso, un quadrato rosso con il bordo bianco, un cerchio celeste con il bordo bianco e per ultimo c’è un cerchio rosso con il bordo bianco. Come puoi notare solo una figura geometrica ha un unico colore. Ci sono delle differenze sottili e possono essere individuate mediante una percezione visiva e attenzione dei dettagli. Il test richiede di scartare quella che non ha alcun nesso con le altre.

Qualcuno penserà subito al cerchio rosso privo di bordo bianco, ma non è assolutamente così. In realtà quella da escludere è il cerchio rosso con bordo bianco. Il motivo? Le altre si differenziano per forma, colori o dimensioni mentre la figura da eliminare è l’unica che non presenta una di queste differenze. Se non sei riuscito a individuare subito questo dettaglio non farti alcun problema. Piuttosto allena la tua mente tutti i giorni con vari test del QI.