Qui la donna NON la trova nessuno | Questo TEST d’intelligenza fa più vittime del solito, provaci in soli 9 secondi

Un test di intelligenza sta mettendo a dura prova tantissime persone. Pochissime sono riuscite a trovare la soluzione. Prova anche tu e mostra quanto vali.

I test del quoziente intellettivo vengono somministrati da figure competenti, ma chi non vuole consultarle può fare da solo navigando sul web. Tanti sono i siti che li propongono e le tipologie sono varie: indovinelli, test di logica in matematici.

La scelta è veramente personale, dato che ognuno fa leva sui propri punti forti. C’è chi ama la matematica, chi non ha mai avuto un buon rapporto con questa materia tra i banchi di scuola e poi ci sono quelli di logica che includono anche delle immagini.

Le immagini mostrano delle anomalie e lo scopo è trovarle in poco tempo. Di recente un test sta riscuotendo un grande successo perché in pochi riescono a risolverlo.

La colpa è sicuramente della fretta poiché molti vogliono prevalere sugli altri in un modo o nell’altro. Devi sapere che la calma, anche in questo caso, rappresenta la virtù dei forti.

Il test della donna sta mandando tutti in tilt

Sul sito lagazzettadelserchio.it è stato pubblicato un test del quoziente intellettivo che può sembrare banale, ma in realtà è l’esatto opposto. Non bisogna mai dare nulla per scontato perché quasi sempre si va incontro a una sconfitta.

La sfida diventa più ardua nel momento in cui c’è un tempo minimo da rispettare. Qualcuno può indietreggiare mentre altri non vedono l’ora di mettersi alla prova per dimostrare a tutti quanto vale il proprio quoziente intellettivo. Il rischio di una sconfitta è dietro l’angolo, ma è importante uscire dalla zona comfort per capire come e se bisogna migliorare le proprie abilità cognitive.

Non lasciarti ingannare da ciò che sembra essere scontato

L’immagine mostra un uomo e una donna, l’uno di fronte all’altra. In base ad alcune caratteristiche, i capelli e le rughe, è chiaro che si tratta di persone di un’età avanzata. In realtà quando si chiede di trovare la donna la risposta è sicuramente la seguente: “Ma dai, che assurdità! Sta sul lato sinistro con i capelli lunghi!”. In questo caso l’errore è assicurato.

L’impulsività porta a non ragionare e questo ostacola la giusta focalizzazione della propria attenzione. I capelli della donna ricordano una tenda e il naso, gli occhi, la bocca e il mento se si osservano bene danno forma a un uomo. Stesso discorso per l’anziano e la donna da individuare sta sul lato destro (sarebbe l’orecchio). Se non l’hai individuata subito non disperare, basta semplicemente allenare la mente.