Pensi di essere una persone FELICE? Questo TEST ti dà tutte le risposte, preparati a piangere lacrime amare

Vuoi metterti alla prova con un test davvero unico nel suo genere? Ecco qual è, non peccare di superficialità. Sembra banale in apparenza, ma non è così.

Tanti sono i siti da prendere in considerazione nel momento in cui si vuole testare il proprio quoziente intellettivo. Uno dei più conosciuti è tech.everyeye.it con una grande varietà di test. C’è davvero l’imbarazzo della scelta, ragion per cui basta solo valutare quello più affine a noi.

Molto gettonati sono quelli con i numeri, tanto odiati quanto amati. Il tutto dipende da come si approccia tra i banchi di scuola con questa materia. Solo chi ha ben appreso le regole basilari può mettersi in gioco, magari mangiando una sfida.

Uno in particolare sta mettendo in difficoltà la maggioranza perché sembra facile da risolvere, ma non è affatto così. Occorre essere intuitivi e non peccare di presunzione.

Se hai fiducia nelle tue capacità allora questa è l’occasione giusta da cogliere al volo per mostrare a tutti quanto vali. Ecco di quale si tratta.

Se risolvi questo test farai i salti di gioia, accetta la sfida

Un controller PlayStation e uno Switch danno come risultato 18 e poi si passa alla seconda equazione e la faccenda inizia a complicarsi per la maggior parte delle persone. Ci sono 2 controller della Xbox da moltiplicare tra loro e un PlayStation Pad e in tutto otterremo 88. La penultima equazione avrà come risultato la somma 121 di 2 controller della Nintendo e alla fine si farà una moltiplicazione e addizione per avere il risultato finale.

In questo caso tutti i controller menzionati entrano in gioco e bisogna capire quale numero è associato a ognuno di essi. Basta fare il ragionamento giusto senza farsi prendere dalla fretta di voler trovare subito la risposta esatta. Questo accade quando c’è una sfida in atto con l’intento di mostrare la superiorità del proprio quoziente intellettivo.

Ecco come usare al meglio le abilità cognitive

Facendo un ragionamento, il controller PlayStation vale 7, quello Xbox 9 e infine quello Nintendo 11. Quindi le operazioni saranno 7 + 11, 9 x 9 + 7 , 11 x 11 e infine 11 x 7 + 9 = 86. Anche se la logica fa fare delle operazioni mentali diverse, alla fine si ottiene lo stesso risultato se il tutto è svolto correttamente. Di solito chi riesce in quest’impresa ha delle abilità matematiche eccellenti.

Se non ci sei riuscito non devi scoraggiarti perché quasi nessuno riesce al primo colpo. È importante avere la consapevolezza di poter migliorare sempre, senza pensare di non averne bisogno. In questo modo si andrà oltre la zona di comfort e si avrà la possibilità di scoprire cose inaspettate della propria persona. È essenziale avere la giusta predisposizione.