Teresa Mannino curiosità: carriera, vita privata, marito, figli

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Teresa Mannino, dalla sua carriera alla sua vita privata. Parliamo della co-conduttrice che aiuterà Amadeus a dirigere la terza serata del Festival di Sanremo, che andrà in onda l’8 febbraio.

Manca poco all’inizio del Festival di Sanremo 2024 e com’è presumibile pensare, staranno tutti quanti facendo il classico “riscaldamento”, prima della grande performance. La diretta si sa, viene amata ma nel contempo stessa temuta, proprio perchè la gaffe è all’ordine del giorno.

A prescindere da quello che vedremo in queste serate, le quali saranno sicuramente “magiche”, come succede ogni anno quando inizia il festival, oggi volevamo parlarvi di una delle co-conduttrici che vedremo al fianco di Amadeus, cioè Teresa Mannino.

Chi è Teresa Mannino?

Come saprete, Teresa Mannino, presenterà insieme ad Amadeus, la terza serata del Festival di Sanremo 2024, la quale andrà in onda l’8 febbraio 2024. In questa serata, il pubblico, da casa e seduto direttamente all’Ariston, vedrà l’esibizione dei 15 big della musica, non sorteggiati per la serata precedente, presentati dagli altri loro 15 colleghi d’avventura.

Inoltre, come in ogni sera, vedremo degli ospiti speciali, italiani e internazionali. Questa serata sarà particolarmente ricca, in quanto troveremo Russell Crowe, Sabrina Ferilli, Eros Ramazzotti, Stefano Massini e Paolo Jannacci, tutti quanti con un tema differente. Inoltre, per la gioia dei fan, troveremo il dinamico duo, composto dalle sorelle Paola & Chiara, esibirsi in piazza Colombo e Bresh, che farà ballare gli ospiti della nave della Costa Smeralda.

La co-conduttrice di Amadeus

Teresa Mannino, sarà la co-conduttrice, insieme ad Amadeus, come appunto vi dicevamo, della terza serata del Festival di Sanremo 2024. La comica e attrice è molto conosciuta, soprattutto dopo che ha iniziato a prendere parte in veste di cabarettista, allo show di Zelig. Da qui in poi non si è più fermata, l’abbiamo vista a teatro, alla conduzione di altri show e nel docufilm di Andrea Camilleri, per non parlare di quando ha presentato il Checco Zalone Show, proprio all’Ariston di Sanremo.

L’abbiamo vista anche recitare in, Ex – Amici come prima!, Buona giornata e il Commissario Montalbano, tra le tante cose. Per quanto riguarda la sua vita privata, la Mannino è stata sposata per circa due anni, prima di chiedere il divorzio e trovare l’amore con Andrea, papà di sua figlia Giuditta. Purtroppo, anche la storia d’amore con Andrea è giunta al termine, ma fortunatamente, Teresa ha ritrovato il sorriso dal 2014, anno in cui ha iniziato la relazione con il produttore cinematografico, Paolo Santolini.