Tennis: Medvedev campione degli Internazionali d’Italia, battuto Rune

È Daniil Medvedev il nuovo campione degli Internazionali d’Italia di tennis, giunti alla loro 80° edizione. Il giocatore russo ha avuto la meglio in finale del danese Holger Rune in un’ora e 43 minuti con un doppio 75. Per il classe ’96 è il ventesimo torneo in carriera, il sesto Master 1000 ma soprattutto il primo di questo livello su terra rossa, che testimonia il suo grande periodo di forma (è il primo della Race, che calcola tutti i risultati del 2003) ma anche una grande crescita del suo gioco su terra.

La finale degli Internazionali d’Italia: la cronaca

In un torneo contraddistinto dalla pioggia, non poteva non metterci lo zampino il meteo anche in una finale storica, perché dopo 19 anni non sono presenti né Nadal né Djokovic. Due scrosci di pioggia nel primo pomeriggio romano hanno fatto slittare l’inizio della partita di un’ora e 40 minuti. Alla partenza entrambi i giocatori si sono dimostrati pronti al servizio, concedendo pochissimo. Nei primi 5 turni di battuta a testa infatti, solo Rune ha avuto due palle break, annullate da Medvedev col primo colpo. Così si arriva nella fase calda del set dove il moscovita è furtivo e si prende il set all’unica palla break concessa da Rune. Col dritto incrociato si aggiudica il primo set in 49 minuti.

Nel secondo set arriva immediata la reazione di Holger Rune che si prende il break a zero nel primo game, confermando il proprio turno di servizio. La partita sale d’intensità in un Foro Italico rumoroso e divertito. Medvedev mette a segno il controbreak nel quarto gioco, ma il danese rimette il naso avanti nel settimo game con un altro break a zero. Sul 5-4, nel servire per portare la partita al terzo, Rune s’incarta e alla prima palla break disponibile Medvedev impatta. Sul 5-5 Rune ha una chance per tornare avanti di un break ma viene annullato con ace e nel game successivo crolla. Va sotto 0-40, annulla il primo match point ma non il secondo.

È la stretta di mano che sancisce la prima vittoria in un 1000 su terra per Medvedev. Notevole per un giocatore che a Roma prima di quest’anno non aveva ancora vinto un match. Ma è la certificazione della crescita anche di Holger Rune, che l’anno scorso aveva perso al primo turno delle qualificazioni mentre oggi ha perso la finale ritoccando tra l’altro il suo best ranking (ora n°6). Con la vittoria al Foro Italico invece Daniil Medvedev risale al numero 2 alle spalle di Alcaraz, scalzando di un altro posto più in basso Novak Djokovic.

