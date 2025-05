Tennis. Ave Jasmine! La Paolini diventa Regina di Roma: battuta la Gauff. Il titolo torna a casa dopo 40 anni

Il torneo femminile degli Internazionali di Italia parla italiano: Jasmine Paolini è la nuova Regina di Roma, firmando un’impresa che mancava all’Italia da quattro decenni. Al Foro Italico la 29enne toscana ha battuto la numero 3 del mondo Coco Gauff con un autoritario 6-4 6-2, in un’ora e mezza circa di gioco.

Internazionali d’Italia, Paolini: “Emozione enorme”

Per trovare l’ultima campionessa italiana a Roma bisogna tornare al 1985, quando Raffaella Reggi conquistava un trofeo che poi si è fatto attendere per troppo tempo. La pausa è durata esattamente 40 anni, un’intera generazione.

Queste le prime parole della Paolini dopo il trionfo a Sky Sport: “È un’emozione enorme, me la sto godendo al massimo. Sono contenta: sono entrata in campo con le idee chiare, ho giocato un buon tennis e facevo scorrere bene la palla. Grazie al presidente Mattarella, sono felice della sua presenza: noi siamo andati al Quirinale e lui è venuto qui al Foro Italico. Grazie a tutti, oggi il supporto è stato impressionante”.

Ma la storia potrebbe non essere finita. Paolini ha ancora un titolo in gioco: quello del doppio femminile, in coppia con Sara Errani. Una finale attesa, che le vedrà affrontare Kudermetova e Mertens, le stesse che le hanno eliminate agli ottavi di finale a Madrid. Questa volta però c’è in palio il trofeo del Foro Italico, e difenderlo rappresenterebbe un risultato enorme.

In caso di vittoria, diventerebbero la prima coppia a bissare il titolo dal lontano 1995, quando lo fecero Gigi Fernández e Natasha Zvereva; sarebbe anche il settimo titolo insieme.