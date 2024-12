Tenerina al cioccolato, questa ricetta non può mancare nel Lazio | Prima o dopo Natale, poco importa: tanto in 5 minuti è in tavola

In vista del Natale questa torta potrebbe essere molto gradita da grandi e piccini. Ecco come fare bella figura a tavola il giorno di Natale.

Ormai il Natale è alle porte, quindi chi si diletterà ai fornelli sta già andando nel supermercato a riempire il carrello della spesa con prodotti alimentari di prima qualità.

Ovviamente non mancheranno i dolci tipici di questo periodo dell’anno, anche se tante persone preferiscono fare tutto con le proprie mani. Un’idea fantasiosa e immediata è sicuramente la Torta Tenerina al cioccolato.

Molti non sanno che la Torta Tenerina ha le sue origini a Ferrara e pare che nel Novecento fu creata per rendere onore alla Regina Margherita di Savoia. È molto apprezzata tuttora per l’esterno croccante e l’interno morbido e umido.

Caratteristica fondamentale è l’assenza di lievito che la rende ottima anche per chi ha delle intolleranze o opta per un’alimentazione light. Per tutti questi motivi potresti prendere in considerazione questa ricetta.

Torta Tenerina al cioccolato, un’idea geniale per le feste

Secondo quanto è riportato sul sito ispacnr.it sembra che ci sia una delle ricette più note da prendere in considerazione per quanto riguarda la Torta Tenerina al cioccolato. È un dolce che piace a tutti, a grandi e piccini, proprio perché gustosa in tutta la sua semplicità. Gli ingredienti sono a portata di mano di tutti e il procedimento dura meno di 40 minuti.

Infatti bisognerà informare la torta a 180° per circa 30-35 minuti. Sarà molto importante tenere d’occhio la torta nell’atto della cottura perché deve restare morbida all’interno e essere leggermente croccante all’esterno. Andiamo a scoprire come si ottiene questa fantastica torta.

Ecco come deliziare il palato di grandi e piccini il 25 dicembre

Per la torta di cioccolato occorrono 250 g di cioccolato fondente, 125 g di burro, 125 g di zucchero, 75 g di farina 00, 4 uova e zucchero a velo. Come puoi notare ci vogliono pochi ingredienti, quelli che già sono presenti nelle nostre case nella normalità. Di conseguenza, si potrebbe anche pensare all’ultimo momento.

Per quanto riguarda la procedura è molto semplice: bisogna sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria senza dimenticare di mescolare per evitare che si attacchi al fondo della pentola. Poi aggiungere il burro e continuare a mescolare. Separare gli albumi dai tuorli in due ciotole diverse, montare a neve gli albumi e aggiungere lo zucchero. In un’altra ciotola si sbattono i tuorli con la frusta e si unisce il tutto con cioccolato e burro. Aggiungere la farina setacciata e unire il composto con gli albumi montati (è molto importante mescolare dall’alto verso il basso per garantire una torta soffice e leggera).