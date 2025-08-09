Tassa sulla colazione, da oggi paghi l’extra per un paio di brioches al bar: non vogliono più i poveri di prima mattina | Scoppia la rivolta cittadina

Tanti italiani si sono lamentati per non avere più la possibilità di gustare una buona colazione. Chi ha i soldi contati nel portafoglio dovrà farne a meno.

Gli esperti della nutrizione sono concordi nel dire che la colazione è il pasto più importante della giornata perché fornisce energia al corpo e al cervello dopo il digiuno notturno. Se è sana e nutriente stimola il metabolismo ed evita che la fame abbia il sopravvento prima di pranzare.

Inoltre degli studi hanno dimostrato che una colazione equilibrata non può che migliorare la concentrazione. Nel caso in cui si salta spesso allora c’è il rischio di andare incontro a vari problemi di salute come l’obesità e le malattie cardiovascolari.

Una buona colazione potrebbe essere a base di yogurt greco con frutta fresca o burro d’arachidi spalmato su una fetta di pane o un pancarré tostato. Ovviamente la scelta e basta, il tutto dipende dà proprio organismo. Per questo motivo sarebbe opportuno rivolgersi sempre a un nutrizionista.

Chi esce da casa presto ben volentieri si reca al bar nei pressi della propria abitazione o del posto di lavoro e si concede una buona colazione a base di cappuccino e brioche. Una vera goduria per il palato, eppure ciò potrebbe diventare un lontano ricordo in una città italiana. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Addio colazione, il gesto è stato fortemente criticato

La notizia è stata riportata sul sito fanpage.it e i lettori hanno ben compreso il motivo della polemica fatta in seguito a una novità introdotta da una pasticceria. Essa si trova a Oderzo, un comune italiano di circa 20.200 abitanti della provincia di Treviso in Veneto. Gli appassionati di Storia sanno bene che li c’è la Galleria d’arte moderna e contemporanea nel Palazzo Foscolo.

Per non parlare del Foro Romano, dove sono conservati i resti di una grande domus, e il Duomo di San Giovanni Battista. I più golosi sapranno che in Piazza Grande c’è la Pasticceria Audrey, da qualche ora al centro delle polemiche.

“Non è tanto il costo, quanto il concetto”

In poche parole un cliente era nella pasticceria con la madre e aveva chiesto due caffè e una brioche artigianale da tagliare a metà. Nulla di strano, se non fosse per il fatto che sullo scontrino è stato riportato 10 centesimi in più per il taglio.

Il proprietario si è difeso sostenendo che il taglio determina l’utilizzo aggiuntivo di piattini e tovaglioli. Ha anche aggiunto che entrambe le parti devono essere farcite in modo uniforme. Nel frattempo sul web tanti sono i commenti negativi che sono partiti da quanto raccontano dal cliente.