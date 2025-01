TARI, da quest’anno hanno introdotto il TELEVOTO | Più raccogli e meno paghi, scopri le nuove regole

Coloro che devono fare i conti con la tari possono fare un sospiro di sollievo. Ecco tutte le informazioni utili sull’argomento.

Nell’arco di un anno gli italiani sono costretti a svuotare il proprio portafoglio per pagare delle tasse. Così facendo non si avrà una posizione scomoda nei confronti dello Stato.

Avere una casa o un altro tipo di edificio comporta ad andare a delle spese di una certa rilevanza. Non si sta parlando solo del mutuo, dell’affitto e delle bollette di luce e gas…In questo caso l’attenzione si deve focalizzare sulla TARI.

La TARI non è altro che la tassa sui rifiuti che è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La tassa deve essere pagata da chi è in possesso di un immobile o qualsiasi altra struttura capace di produrre rifiuti.

Non è una spesa che gli italiani fanno volentieri, dal momento che si tratta di un’uscita economica extra. Per fortuna ci saranno dei cambiamenti così radicali da far fare i salti di gioia a qualcuno in particolare.

TARI, in arrivo delle novità interessanti. Sarà possibile pagare di meno

Secondo quanto riportato su casertanotizie.it sembra che ci saranno delle novità per quanto riguarda la tassa dei rifiuti. È stato introdotto un nuovo calcolo della TARI proprio per aiutare le famiglie italiane ad affrontare quest’ulteriore spesa.

Il calcolo avviene tenendo conto dell’ampiezza dell’abitazione con il numero dei componenti di una famiglia. Il problema sussiste nel momento in cui in una grande casa vive una famiglia composta da pochi membri o il caso opposto. Per saperne di più sarebbe opportuno proseguire nella lettura.

Ecco in che cosa consiste il nuovo regolamento

Il pagamento, come è ben risaputo, avviene in base a delle modalità scelte dal Comune di residenza e il tutto avviene per affrontare le spese per la gestione dei rifiuti. Tuttavia in alcuni casi una famiglia potrebbe produrre meno rifiuti del solito perché probabilmente preferisce utilizzare l’acqua del rubinetto senza accumulare bottiglie di plastica da gettare nella spazzatura. In questo caso molti comuni stanno prendendo in considerazione una nuova soluzione, ovvero la TARIP.

La TARIP garantisce un sistema più equo per il calcolo che consiste nel pagare in base a quello che si getta. C’è una quota fissa attribuita alla superficie dell’immobile e se si va oltre questa quota allora la spesa aumenterà. Oltre all grandezza dell’abitazione e il numero dei componenti familiari, si terrà conto anche dell’effettiva produzione dei rifiuti. Ci saranno anche dei premi per coloro che producono meno rifiuti non differenziati. L’importante è differenziare nel modo giusto e rispettare delle regole. È già attiva in 1.117 comuni, soprattutto nel Nord Italia.