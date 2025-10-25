Tangenziale chiusa, scatta il caos traffico per tutta Roma | Lavori in galleria dal 20 ottobre fino a nuovo ordine: cambia tragitto

Abbandona l’idea di raggiungere il posto di lavoro percorrendo la tangenziale. Non sarà possibile a partire dalle prossime ore.

Immagina di svolgere un lavoro che ti obbliga a prendere sempre l’automobile per spostarti in luoghi distanti tra loro. Per ridurre i tempi prendi delle strade alternative, come la tangenziale, con la speranza di non beccare il traffico intenso. Purtroppo capita di imbattersi in qualche incidente stradale e le file chilometriche sono assicurate.

Qualcuno preferisce optare per la tangenziale perché è a scorrimento veloce. Tuttavia non tutti sanno le differenze che ci sono con l’autostrada. In quest’ultimo caso si tratta di una strada ad alta velocità senza incroci e a pedaggio mentre la tangenziale è una strada extraurbana che circonda un centro abitato per alleggerire il traffico urbano.

In sintesi, l’autostrada garantisce collegamenti a distanza mentre la tangenziale l’aggiramento del traffico urbano. Nel primo caso è vietato a pedoni e biciclette mentre nell’altro caso dipende dalle normative locali. Per quanto riguarda i limiti di velocità, in autostrada fino a 130 km/h mentre nell’altro ha 110 km/h.

Un’altra differenza notevole è che l’autostrada solitamente è a pagamento mentre la tangenziale può essere a pedaggio o gratuita. A prescindere da tutto ciò, se si può raggiungere un posto solo con la tangenziale allora non c’è scelta, ma immagina di dover fare a meno per cause di forza maggiore. In questo caso sarebbe un grande problema.

La tangenziale è chiusa, disagi alla circolazione assicurati

Sul sito romatoday.it è stata riportata una notizia che sicuramente interesserà coloro che necessitano di percorrere la tangenziale in una determinata fascia oraria. Qualcuno deve viaggiare in auto in ore insolite, magari per via del lavoro. I camionisti, per esempio, devono guidare di notte mentre gli altri dormono.

Non ci crederai, ma queste persone e tante altre che si spostano nel cuore della notte dovranno fare i conti con una cruda realtà. Ci saranno dei lavori notturni tra le 22:00 e le 6:00 sulla tangenziale a partire dal 20 ottobre 2025 fino al 1° novembre! Si tratta di pochi giorni, però sicuramente il tutto inciderà sulla circolazione dei residenti e non.

Ecco dove e fino a quando si svolgeranno i lavori per la manutenzione

Questi lavori saranno effettuati per garantire la manutenzione nella galleria della nuova circonvallazione interna, in direzione Nomentana/Salaria. La strada non sarà del tutto chiusa, però obbligherà di uscire sullo svincolo per via Tiburtina.

Inoltre dalla A24 in direzione tangenziale le persone alla guida di un veicolo dovranno proseguire verso Largo Passamonti/San Giovanni. Discorso da diverso sarà fatto per la svolta sulla carreggiata verso Nomentana/Salaria perché sarà vietata. Le uniche notti in cui non ci saranno i lavori sono 25 e 26 ottobre.