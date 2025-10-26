Addio stufe e caldaie, ora da Esselunga arriva l’offerta ‘caldo tutto l’anno’ | Con 29,90€ non paghi le bollette per tutto l’inverno

Sogni un inverno avvolto nel manto del calore senza temere bollette salate a fine mese per colpa dei termosifoni? Esselunga ti dà la soluzione più saggia.

Tutti sono concordi nel dire che in Italia ci siano tanti supermercati gestiti da società italiane operanti nella grande distribuzione organizzata di prodotti alimentari e non. A tal proposito non si può non menzionare Esselunga, presente soprattutto nell’Italia settentrionale e centrale. I suoi supermercati e superstore sono presenti in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Trentino Alto Adige e Toscana.

Fu fondata nel 1957 a Milano da Bernardo Caprotti e il suo team. Attualmente la sede principale è a Pioltello, frazione di Limito (MI) e attualmente la presidente onoraria è Giuliana Albera. La chiave del suo successo consiste nel proporre prodotti alimentari di qualità a dei prezzi davvero convenienti.

Non c’è da stupirsi se gli scaffali sono semivuoti a fine serata. Il merito è senza dubbio degli alti vertici che pensano di proporre delle offerte strepitose ai clienti più fedeli. Nell’arco di un anno ci sono delle offerte che fanno letteralmente impazzire coloro che si recarono nei punti vendita di Esselunga a fare la spesa.

Anche i prodotti non alimentari sono di buona qualità! Secondo quanto riportato sul sito esselunga.it la soluzione economica ed efficace al freddo sia a portata di mano a un prezzo super conveniente! C’è uno sconto di circa 30 euro, dunque si tratta di un vero affare.

Esselunga, un’offerta utile per l’arrivo dell’inverno

Sfogliando il volantino di Esselunga si possono notare delle occasioni imperdibili, ma alcuni scadranno tra qualche giorno. Una che sta riscuotendo tanto successo è quello denominato Grandi marche al 50% fino al 22 ottobre e dal 20 fino al 26 ottobre ci sono le cosiddette Offerte Settimanali Superfresche.

Ovviamente bisogna fare un’accurata ricerca per capire se i punti vendita vicino casa hanno queste offerte. Sicuramente in tanti resteranno a bocca aperta quando scopriranno di poter mettere da parte stufe e termosifoni con l’avvento dell’inverno.

A meno di 30 euro puoi dormire senza il timore di svegliarti

Stiamo parlando di un copriletto imbottito di peso invernale da poter mettere sul letto e si può utilizzare anche con sotto le lenzuola. Quelli più pregiati sono ripieni di piume d’oca e per questo motivo vengono usati come fonte di calore (descrizione della capacità di produrre e/o mantenere il calore e dal voto 5,molto caldo, al voto 1,molto leggero).

Stiamo parlando della trapunta matrimoniale 260×250 cm al prezzo di 29,29 euro. Per qualcuno si tratta di un vero e proprio affare, anche perché l’inverno sarà caratterizzato da rigide temperature. Chi vuole evitare di accendere le stufe o i termosifoni avrà un’alternativa utilissima!