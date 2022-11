Suor Cristina non c’è più, via la tonaca oggi fa la cameriera in Spagna

Suor Cristina ha lasciato l’abito da suora la via consacrata, la vincitrice di The Voice Of Italy del 2014, ha deciso di lasciare la vita del monastero. A raccontare la sua scelta è stata la stessa ormai ex- suor Cristina a Verissimo. Oggi è Cristina Scuccia e affronta la sua nuova vita, sempre dedicata al mondo della musica. “Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine”.

“Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione” e che cambiamento in questo caso.

Una vista senza abiti monastici ma con la stessa fede di prima, Cristina Scuccia ha specificato che non intende abbandonare il suo cammino di fede e che è grata per tutto ciò che ha vissuto fino ad ora. “Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine ma la mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me. Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa. Oggi invece vivo in Spagna e faccio la cameriera”.

La vittoria a The voice of Italy nel 2014, come Suor Cristina

Saltata agli onori delle cronache di tutto il Paese quando ha emozionato e sbalordito il pubblico fin dall’audizione per il talent presentando la cover di “No One” di Alicia Keys. Il video di quella esibizione vanta più di 90 milioni di visualizzazioni su YouTube in una settimana.

Nel corso del programma ha duettato con artisti del calibro di Ricky Martin e Kylie Minogue.

Il successo nel mondo dello spettacolo

A dicembre 2014 esce il suo primo album “Sister Cristina” e l’anno seguente è nel cast di “Sister Act”. Nel 2016 è tra i protagonisti di “Titanic – Il Musical” e partecipa alla Giornata mondiale della Gioventù in Polonia dove si esibisce davanti a più di 2 milioni di persone. Di lei non si sapeva molto negli ultimi anni, ma lo stop causa Pandemia l’ha portata alla riflessione profonda su se stessa e al successivo addio alla vita da suora.

