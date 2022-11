Montesano pronto per il rientro a Ballando. Addio a Selvaggia Lucarelli in giuria?

Buttato fuori dal talent qualche settimana fa, il caso Montesano non accenna a placarsi anzi. L’attore, eliminato dopo che Selvaggia Lucarelli dalla giuria accusava Montesano di aver indossato una maglietta con il simbolo della Decima Mas, e la scritta Memento audere semper, durante le prove potrebbe presto fare il suo rientro nello show

Enrico Montesano non ha mai ritenuto corretta la sua squalifica, tanto da aver dato mandato al suo ai suoi legali, di esaminare la situazione e tutelare la sua persona.

Effettivamente la versione dell’attore è di buon senso, la produzione Rai avrebbe potuto tagliare i fotogrammi incriminati, o coprire lo stemma sulla maglietta, come si fa con i marchi pubblicitari, dato che il filmato era registrato e montato successivamente.

La dichiarazione alla Verità

“Saranno stati quattro o cinque fotogrammi, niente di più. Mi chiedo perché li abbiano lasciati e non siano stati tagliati in montaggio visto che pensano siano così orribili e da censurare. – spiega l’attore a La Verità – O perché ad esempio non abbiano oscurato il logo, visto che se indossi qualche marchio subito te lo nascondono con adesivi perché non si veda in tv. Sono molto attenti a tutto, bravissimi, coloro che lavorano per il programma. Nulla di nulla fino al mattino dopo. Nessuno si accorge. Selvaggia Lucarelli? Non commenterò nel merito. Le frasi dette sabato sera in diretta sono rivelatrici“.

E quali sarebbero le frasi dette durante la scorsa puntata di Ballando possiamo intuirlo, Montesano potrebbe riferirsi a quelle pronunciate dalla giuria del talent, in risposta a una frecciatina di Selvaggia Lucarelli a proposito dell’esibizione di Gabriel Garko: “Non ti ferma niente, né l’infortunio né l’operazione né il tutore. Sei imbattibile, posso solo sperare che tu indossi la maglietta sbagliata“. Un riferimento ben evidente alla vicenda che ha travolto Montesano. Gli altri giurati e i concorrenti non hanno lasciato cadere la questione.

Ivan Zazzaroni repilca: “Nello sport esiste la presunzione di colpevolezza, per cui un calciatore si deve difendere da un’accusa, ma siccome tu Milly prima hai parlato di ‘buonafede’ di Montesano, io penso che la squalifica sia troppo. Si potrebbe pensare a una sospensione”.

Gli fa eco Carolyn Smith che aggiunge: “Ha ragione, nel ballo non si squalifica subito, esistono i richiami per chi ha un comportamento sbagliato”.

Poi, al momento della classifica finale, Guillermo Mariotto ha ricordato: “Manca il Conte Tacchia” riportando alla memoria uno dei personaggi dei film di Montesano. Insomma, tutti i giurati, tranne Lucarelli stanno palesemente mostrando come non trovino giusta la sua squalifica.

Soprattutto, a far pensare a un possibile ritorno di Enrico Montesano sul palco di Ballando, c’è una dichiarazione della stessa Lucarelli che ha confessato a La vita in Diretta: “Forse rientra lui ed esco io… sento che la mia sedia lì sta iniziando a scricchiolare”.

