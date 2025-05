Strade chiuse a Roma, nuovo blocco auto e circolazione da bollino nero: 344€ di multa a chi verrà trovato in giro in questi orari | Ogni giro ti fanno una sanzione

Roma sta pensando di introdurre nuove direttive sulla circolazione stradale per ridurre i livelli di smog - Romait.it - foto Canva

Ennesime modifiche alla circolazione stradale colpiranno la Capitale: ecco tutti i cambiamenti implementati dalla Regione.

Dopo il caos verificatosi in occasione del Conclave, la Capitale dovrà presto confrontarsi con nuove variazioni alla circolazione stradale. Non è la prima volta infatti che la Città Eterna si confronta con un repentino mutamento del traffico urbano.

Per esempio, durante i funerali di Papa Francesco e l’elezione del nuovo, le forze dell’ordine hanno deciso di deviare il traffico delle zone adiacenti al Vaticano in modo da preservare la sicurezza e al tempo stesso permettere a decine di migliaia di cittadini e turisti di confluire in Piazza San Pietro.

Ancora una volta Roma si vede costretta ad adottare delle misure alternative in modo da prevenire lo stop totale delle auto. Una decisione che fa seguito al piano di risanamento comunale volto a ridurre i livelli di smog. Ma vediamo insieme quali sono i cambiamenti che avranno un impatto sulla vita quotidiana dei residenti.

Roma si trasforma: in arrivo le nuove direttive stradali

Una delle misure previste dal piano prevede che a partire dal primo novembre 2025 non sia più possibile utilizzare veicoli con motore diesel fino a euro 5 né tantomeno uno a benzina fino a euro 2. Questo però non farà altro che creare non poco disagio tra i cittadini, che si vedranno costretti ad acquistare una nuova macchina o a fare affidamento sui mezzi pubblici.

Ecco perché la Regione ha permesso alla Capitale di trovare delle soluzioni alternative per impedire il blocco delle auto più inquinanti. Una di queste potrebbe riguardare una riorganizzazione dei confini che delimitano le sei zone nella quali è diviso il territorio in termini di traffico. Così facendo il Comune potrà decidere se e quando allargare o restringere le aree in cui viene applicata la suddetta restrizione delle vetture.

Altre novità sulla circolazione

La Regione Lazio ha suggerito ai Comuni altre misure che possono essere attuate per diminuire l’inquinamento cittadino. Una di queste è rappresentata dall’introduzione dei semafori intelligenti, studiati per adattare in tempo reale l’accensione e lo spegnimento delle luci alle condizioni del traffico.

Altre idee riguardano l’incrementazione del numero di parcheggi per ridurre la congestione del traffico, la realizzazione di nuove piste ciclabili, aree pedonali o a traffico limitato, e l’istituzione di “giornate ecologiche”. La Regione spera che queste direttive siano sufficienti per far calare i livelli di smog, sebbene sia difficile fare previsioni a riguardo.