5.000€ di multa, adesso parcheggiare nel cortile di casa è vietato: è diventata zona rossa per un motivo incredibile | Cerca parcheggio in strada

Da ora parcheggiare la propria auto potrebbe costarvi molto caro: si rischiano sanzioni da centinaia di euro: ecco tutti i dettagli.

Da ora in poi parcheggiare nel posto sbagliato vi costerà molto caro. Se finora le multe ammontavano a qualche decine di euro, nel prossimo futuro potreste essere costretti a sborsare un vero e proprio patrimonio.

Negli anni siamo stati abituati a lasciare la macchina nei parcheggi appositi oppure in luoghi considerati sicuri ma pur sempre improvvisati. Nonostante ciò, non siamo mai arrivare a pagare una sanzione pecuniaria equivalente per esempio all’acquisto di un ciclomotore.

Ma è proprio quello che succederà con la nuova direttiva messa in piedi dal governo. Nello specifico sono stati presi di mira i parcheggi in condominio, spesso oggetto di controversie e polemiche da parte degli inquilini. Ma scopriamo nel dettaglio tutte le novità.

E’ molto comune trovarsi a girovagare nei pressi del proprio condominio in cerca di un parcheggio. Può succedere dunque di lasciare la vettura in spazi comuni senza però aver ottenuto l’autorizzazione. Non è raro infatti che i parcheggi presenti non siano sufficienti per tutti i residenti, costringendo alcuni a trovare una soluzione alternativa.

Il problema è la suddetta potrebbe costarvi una bella multa, che può raggiungere i 200 euro. Una cifra non da poco, che però può aumentare fino a 800 euro in caso di recidiva. E’ necessario sottolineare che tali sanzioni possono essere servite qualora siano previste dal regolamento del condominio.

Quando un parcheggio viene considerato abusivo

In questo contesto è importante sapere esattamente quali sono le circostanze per le quali un parcheggio venga considerato abusivo. Con questo termine non si fa riferimento alla sola sosta in una zona non autorizzata, ma anche alle limitazioni che la propria auto lasciata nella suddetta può provocare al resto dei condomini.

Quando una persona occupa spazi come giardini, box e aree verdi, commettere una violazione a tutti gli effetti, come riportato dall’art. 1102 del Codice Civile, che ribadisce in modo categorico il divieto di appropriarsi di luoghi comuni che portano ad una lesione della libertà degli altri inquilini. Questo significa che parcheggiando il proprio veicolo non si deve ostacolare in alcun modo il passaggio o l’accesso degli altri individui.