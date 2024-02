Store immersivi e coinvolgenti: quando l’esperienza d’acquisto diventa emozionante

Oggi i punti fisici di aziende e brand non possono lasciare alcun dettaglio al caso: ogni area, così come ogni fase di acquisto, va curata con la massima attenzione

Come farsi notare dai clienti con pubblicità accattivanti e un’immagine curata nei minimi dettagli? La risposta a questa domanda è forse una delle più cercate in rete, in quanto non è facile districarsi nel panorama del marketing, della comunicazione e della consulenza d’immagine. Per le aziende è molto difficile individuare i partner giusti a cui affidarsi, specialmente se si è alla ricerca di professionisti in grado di modernizzare l’esperienza d’acquisto tenendo conto dei recenti trend in circolazione.

Al giorno d’oggi i punti fisici di aziende e brand non possono lasciare alcun dettaglio al caso: ogni area, così come ogni fase di acquisto, deve essere curata con la massima attenzione così da favorire un’esperienza piacevole e, potenzialmente, da replicare.

Questo è reso possibile grazie alla professionalità di aziende come Macropix, ovvero dei fornitori di soluzioni per innovare store fisici di ogni dimensione grazie ai vantaggi derivanti dall’uso della tecnologia LED.

Nello specifico, attraverso l’installazione di schermi pubblicitari di varie forme e dimensioni che possono coprire la parete di un negozio sino a occupare, se necessario, tutta la facciata di un palazzo a più piani. Si tratta di schermi estremamente versatili con i quali si creano esperienze comunicative di grando impatto visivo e poco impegnative dal punto di vista dei costi.

Non solo prodotti: i clienti cercano la brand experience

L’esperienza d’acquisto va oltre la mera transazione commerciale. I clienti che si recano in negozio, quando lo fanno, hanno spesso già valutato altre alternative, soprattutto la comodità offerta da quelle online. Ciò nonostante sono entrate nel vostro negozio e, quindi, vogliono essere accolte, ascoltate e capite dal brand a cui si sono rivolte.

Ecco perché per i negozi e per i centri commerciali, le gallerie e tutti gli spazi destinati al commercio o all’intrattenimento pubblico, devono essere trasformati in qualcosa di nuovo, che va oltre la semplice esposizione di merci. È necessario progettare spazi in grado di suscitare emozioni, percorsi coinvolgenti e messaggi che il cliente sentirà di voler condividere.

Identità e immagine del brand: quanto contano oggi?

Le aziende che investono nella costruzione di un’identità riconoscibile beneficiano di numerosi vantaggi, tra cui una maggiore fedeltà dei clienti e una migliore percezione del valore del marchio.

Dalle campagne pubblicitarie agli eventi aziendali, ogni iniziativa può e deve essere allineata con l’identità del brand per contribuire a rafforzarla. La cura di questo genere di dettagli, cioè colori, font, tono di voce, posizione degli store e molto altro ancora, identifica un’immagine coerente e riconoscibile. Curare l’immagine, quindi, non serve solo a presentare meglio i prodotti, ma a raccontare la storia, i valori e la personalità del brand.

Un logo, un gadget brandizzato o uno spot televisivo non sono elementi a sé stanti ma prodotti disegnati in modo coerente, cioè progettati per fare in modo che siano facilmente riconoscibili e distinguibili dalle persone.