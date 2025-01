Stop alle false recensioni su ristoranti e hotel: arrivano nuove regole e sanzioni

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un disegno di legge che introduce regole stringenti per disciplinare le recensioni online nei settori della ristorazione e del turismo. Un provvedimento che punta a combattere le dichiarazioni false, tutelando i consumatori e le microimprese italiane. Questa nuova normativa, che ora deve affrontare l’iter parlamentare, rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza e correttezza nel mondo delle recensioni digitali.

Chi sono i destinatari delle nuove regole

Il disegno di legge si rivolge in particolare ai settori della ristorazione e del turismo, includendo ristoranti, alberghi, terme, musei, gallerie d’arte, parchi tematici e ogni tipo di attrazione turistica offerta in Italia. Questi ambiti, spesso vittime di recensioni false e manipolazioni online, potranno ora beneficiare di tutele specifiche per preservare la propria reputazione.

Le nuove regole per i consumatori

Con l’entrata in vigore della legge, il consumatore potrà rilasciare una recensione solo dopo aver effettivamente usufruito del servizio o prodotto recensito. Questo vincolo temporale è fissato entro 15 giorni dalla data di utilizzo, per garantire che i commenti siano freschi e pertinenti.

Le recensioni dovranno essere dettagliate e complete, fornendo una descrizione chiara e trasparente dell’esperienza vissuta. La normativa incoraggia inoltre un dialogo costruttivo, prevedendo un diritto di replica per le strutture recensite, così da poter rispondere a eventuali critiche o chiarimenti.

Vietata la vendita e l’acquisto di recensioni

Uno degli aspetti più innovativi del disegno di legge riguarda il divieto assoluto di acquistare, vendere o trasferire recensioni. Questa pratica, ancora diffusa, alimenta distorsioni nel mercato e danneggia la credibilità delle piattaforme online. Sono vietati anche incentivi per condizionare il contenuto delle recensioni.

Chi controlla e sanziona

Il controllo e la supervisione delle recensioni online saranno affidati all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che avrà il compito di monitorare l’applicazione della legge e comminare sanzioni in caso di violazioni. La legge prevede inoltre l’introduzione di codici di condotta per le piattaforme digitali che ospitano le recensioni. Questi codici, da comunicare all’AGCM, serviranno a regolamentare e verificare la veridicità delle recensioni, garantendo un sistema di valutazione chiaro e affidabile.

Recensioni già pubblicate

Le nuove regole si applicheranno solo alle recensioni pubblicate dopo l’entrata in vigore della legge. Quelle già esistenti, per quanto potenzialmente non conformi alle nuove disposizioni, non saranno oggetto di revisione.

Un impegno per la qualità e la trasparenza

Questo disegno di legge rappresenta un passo importante verso la protezione di consumatori e imprese in un mercato sempre più influenzato dalle opinioni online. La trasparenza e la correttezza diventano valori fondamentali per garantire la fiducia reciproca tra chi offre servizi e chi li utilizza. Il settore del turismo e della ristorazione, così centrale per l’economia italiana, potrà finalmente contare su strumenti adeguati per preservare la propria reputazione e per migliorare l’esperienza dei clienti.