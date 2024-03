Stipendi, arrivata la comunicazione che tutti aspettavano: 1000 euro in più per questa categoria

Stipendi, è ufficiale: la bellezza di 1000 euro in più per questa categoria. Ecco di quale si tratta.

La notizia vi ha preso di contropiede, lo sappiamo. No, non è uno scherzo di Carnevale tardivo né tanto meno arrivato in anticipo dal divertente e spassoso 1 aprile. Insomma, non è un pesce. Parliamo difatti, udite udite, di una comunicazione che è certissima e che farà festeggiare come si deve una categoria di lavoratori.

E qui in molti inizieranno a storcere il naso. Altri ancora spereranno di farne parte. Del resto percepire 1000 euro in più non è davvero male. Diciamo che per certi versi potremmo parlare, e pure a buona ragione, di un autentico raddoppio di stipendio. Il che, con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira tuttora nel nostro Paese, è da vedersi indubbiamente come una vera e propria manna dal cielo.

Anche perché in tantissimi si lamentano del fatto di percepire stipendi fin troppo esigui così come numerosi pensionati sostengono che il loro assegno mensile, dopo tanti anni di duro lavoro, sia esageratamente basso, nonostante gli aumenti che sono avvenuti soprattutto nell’ultimo periodo. Il punto è che, nel frattempo, è aumentato pure qualcosa d’altro.

Stipendi, 1000 euro in più per questa categoria di lavoratori

Parliamo del fatto che i rincari che hanno toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentare che, insieme a quello relativo ai consumi dei servizi di energia, gas e acqua, è quello che ci sta maggiormente a cuore, sono stati e sono tuttora spaventosi. E la cosa più grave e che non hanno la benché minima intenzione di diminuire. Anzi!

Tra l’altro quando andiamo a fare la spesa al supermercato dobbiamo pure stare molto attenti a non farci fregare dalle super offerte che poi tali sovente non sono. Al contrario sarebbero da vedersi come il classico specchietto per le allodole. Detto ciò, contare su un bel po’ di soldi in più a fine mese è fantastico. Ecco la categoria di lavoratori che potrà contare su ciò.

I medici del Pronto Soccorso nel Lazio premiati

Parliamo dei medici che prestano servizio nella Regione Lazio al Pronto Soccorso. In realtà la cifra massima che possono concretamente ottenere è pari a 1.040. euro se le ore che prestano servizio sono 150 e all’interno di esse si presentano almeno 5 turni di notte e/o festivi. L’aumento base è invece pari a 340 euro per un totale di 65 euro con all’interno un turno notturno o festivo.

Ovviamente parliamo di grandi lavoratori che compiono tantissimi sacrifici per stare accanto a chi bisogno e ai malati il più delle volte in condizioni difficilissime, dimenticando in un angolo polveroso la stanchezza e i loro problemi familiari o personali. Ed è per questo motivo ch si è giustamente pensato di premiarli in questa maniera.