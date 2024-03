Busta paga, a marzo è ricca come non mai: con questi bonus ti porti a casa un bel gruzzoletto a fine mese

Busta paga, a marzo sarà ben ricca grazie a questo bonus. Quel che devi sapere per iniziare a festeggiare.

Con la grande crisi, sia sociale che economica, che serpeggia tuttora maligna e violenta nel nostro Paese, sentire parlare di soldini in più in busta paga a fine mese è da vedersi come una vera e propria manna dal cielo. Non per nulla solitamente, come sostengono in molti pure sui Social, si notano cattive sorprese.

Difatti, vista la brutta, pardon, bruttissima aria che tira tuttora in Italia, il più delle volte sentiamo dire che molte persone hanno visto ridurre, anche in maniera assai drastica, le ore lavorative. E ciò si traduce, senza se e senza ma, in meno denaro in busta paga a fine mese per l’appunto. Ora, capite bene, la situazione è completamente diversa.

E tra l’altro poter contare su una situazione del genere nel mese vigente, dopo che sicuramente avremo spesso qualcosa in più per festeggiare come si deve la Santa Pasqua e ancora prima la Festa della Donna e quella del Papà fa tirare il classico sospiro di sollievo ai più. Anche perché, dati e sondaggi alla mano, è grosso modo questo il periodo in cui si iniziano a pianificare le vacanze estive.

Busta paga, a marzo è ricca come non mai grazie a questo bonus

Diciamo che molti approfittano di qualche giorno libero per recarsi anche in loco per verificare se la zona è il top per giorni di ferie nel periodo estivo e i vari alloggi disponibili anche in base alle proprie risorse economiche. Questo accade perlopiù se la nostra meta è in Italia. Non per nulla alcuni, con lo scopo di spendere meno, organizzano una gita veloce con rientro in serata.

Molti però optano per i giorni pasquali un lungo week end all’estero, approfittando delle offerte, compresi i classici last minute, che possono accontentare molte tipologie di clientela. In ogni caso ora con i soldini che riceveranno a fine mese in più potranno di certo dedicarsi al mero relax. Sapete per via di quale bonus li otterranno? No? Ve lo diciamo noi!

Da dove arrivano i soldini in più

Si tratta del chiacchierato Bonus Renzi. Questo aiuto, confermato anche per l’anno vigente, prevede la presenza di 100 euro in più in busta paga per tutti quei lavoratori, rigorosamente dipendenti, che possiedono un reddito decisamente basso. Inizialmente al cifra era pari a 80 euro mentre ora, come abbiamo notato, è aumentata di 20 euro.

Per le mamme che lo hanno ottenuto poi riecco il bonus mamme che può arrivare annualmente a una cifra massima di 300o euro con più di 200 euro al mese. E poi c’è da aggiungere, che a inizio mese pure i pensionati hanno avuto di che festeggiare visto che hanno ritirato pensioni più elevate del solito.