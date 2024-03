Caro spesa, la nuova tecnica dei produttori alza il prezzo del carrello: forse non te ne sei ancora accorto

Caro spesa, ecco perché oggi spendi ancora di più. E non centrano solo i rincari. Come ti fregano i produttori.

Lo sappiamo, ogni volta che devi recarti al supermercato per fare la spesa sai bene che dovrai sborsare un botto di soldi. Cerchi di partire da casa con in mente le più valide e interessanti intenzioni ma poi non sempre riesci a seguire fedelmente la lista che hai stilato la sera precedente con tutta calma per vedere che cosa ti serviva.

Magari, da bravo scolaro, hai pure aggiunto le precise quantità per ogni prodotto. Peccato che poi, una volta che sei entrato nello store, ti sei fatto affascinare un po’ troppo dai colori del reparto ortofrutticolo e così hai iniziato a riempire il carrello anche di quei frutti e di quelle verdure che in cucina avevi già e pure in abbondanza. E così rischi di farli andare pure a male a stretto giro.

E vuoi non comperare qualcosa di buono al reparto forno che trovi poco dopo? Troppo invitante il profumo del pane appena sfornato. Meglio comprarne dieci di pagnotte, che non si sa mai. E la pizza? Ha un aspetto spettacolare, così come la focaccia alle olive. Saranno squisite come aperitivo. E le brioches fresche il top per la colazione del giorno seguente dopo averle riscaldate nel fornetto.

Caro spesa, come i produttori ci inducono a spendere di più al supermercato

Insomma, siamo nemmeno a metà della nostra spesa che abbiamo già riempito il carrello di prodotti non previsti. E ben presto ne aggiungeremo altri facendoci abbindolare dalle offerte speciali che sovente tali non solo. Diciamo che il più delle volte costituiscono il classico specchietto per le allodole.

E quando poi ci apprestiamo a comperare ciò che abbiamo segnato nella famosa lista magari siamo talmente stanchi che non badiamo a quello che davvero stiamo acquistando. E’ davvero così conveniente come sempre? E a livello salutistico, che cosa sappiamo? Insomma, oltre alla fregatura della riduzione del prodotto con prezzo che è rimasto invariato, ora ce ne è altra che i produttori sfruttano a iosa per fregarci.

La tecnica che ci frega e non poco

Si tratta, udite udite, della skimplation, che altro non è che una tecnica che ci induce ad acquistare un prodotto per il semplice fatto che costa sostanzialmente uguale a prima anche perché la grandezza della confezione o comunque del contenuto del prodotto non è cambiato. Lo sono però alcuni ingredienti. E parliamo di quelli più buoni e sani, nonché costosi, che sono stati sostituiti da altri più scadenti.

Ed è per questo motivo che quando andiamo a fare la spesa non dobbiamo avere fretta o farci distrarre dalle chiacchiere o dalla musica. Leggiamo bene, oltre ai costi che dobbiamo sostenere, la quantità presente di reale prodotto, la scadenza eventuale e appunto la lista degli ingredienti presenti. Solo così potremo fare acquisti più intelligenti e consapevoli.