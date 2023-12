Stefano De Martino, ormai arrivano delusioni a destra e a manca: “che brutta gente”

Stefano De Martino, delusioni a go go per lui, ” che brutta gente”.

Non se lo aspettava che lei lo facesse. Eppure stavolta la sua celebre ex lo ha fatto per davvero. Il rubinetto lo ha aperto eccome su di lui e il suo rapporto ormai logoro. Forse ha deciso di farlo perché ha davvero deciso di metterci una pietra sopra e perché ha accanto un uomo che la ama e la fa sentire una vera principessa come Elio Lorenzoni.

In ogni caso le dichiarazioni che Belen Rodriguez ha rilasciato in esclusiva all’amica Mara Venier nel suo salotto televisivo di Domenica In hanno sconvolto i più. Lei ha parlato di tradimenti continui da parte di Stefano. Addirittura ha spifferato di ben dodici donne con le quali lui l’avrebbe tradita e che, una volta che lei le ha scoperte e contattate, non hanno negato nulla.

A intervenire sulla questione tradimento è stato anche il carismatico Rosario Fiorello che ha sostenuto che non si tradisce la madre di tuo figlio. E lui che ha fatto? E’ andato la sera stessa da Fabio Fazio senza dire nulla di che e sostenendo che lui non avrebbe rivelato aspetti intimi del loro rapporto. Ha pure aggiunto che le vuole un gran bene.

Stefano De Martino, delusioni per lui a destra a manca, ” che vergogna”

Fatto sta che l’opinione pubblica si è divisa. E anche molti che lo sostenevano dopo aver visto e ascoltato le confessioni della showgirl argentina sono rimasti senza parole. Insomma, il quadro emerso come marito e compagno di vita di De Martino non è apparso esaltante, anche se chiaramente questa è la versione della donna. E ciò ha portato molte persone a tifare ora per lei.

Il problema è che i due hanno un figlio in comune. Parliamo di Santiago che è ancora piccolo. Ergo, in ogni caso una forma di rapporto dovranno comunque averla e ciò rende complicata la situazione, soprattutto dopo che lei ha spifferato tutto in TV. E mentre lei, almeno per ora, non ha un suo programma, lui ne ha eccome. Fatto sta che ora lui, ha pure un’altra delusione da sopportare. E arriva così la sua esclamazione: “Che vergogna”.

La sua ironia colpisce ancora

In realtà non si tratta di niente di grave. Anzi, possiamo dire che si tratti di qualcosa detta con grande ironia che è propria dello strepitoso showman campano. Sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, nel condividere un scatto dove è apparso elegantissimo ha scritto a didascalia:” Ti infilano i fazzoletti nel collo nella camicia e invece di imboccarti, facendo l’areoplanino, ti truccano“.

E pochi istanti dopo eccola la sua famosa, nonché alquanto colorita esclamazione, “ che vergogna“. Ovviamente con ciò lui si riferisce al momento del classico trucco e parrucco che lui non ama particolarmente ma al quale ci avrà ormai fatto l’abitudine. Non per nulla è lanciatissimo non solo in TV ma anche a Teatro.