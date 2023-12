Jerry Calà, la fortunata carriera e il triste incidente: “addormentato alla guida e finito nell’Adige”

Jerry Calà, la sua brillante carriera e il racconto del duro incidente: ” addormentato alla guida e finito nell’Adige”. Il racconto dell’artista he spezza i cuori.

Una vita sia pubblica sia privata vissuta al massimo ma talvolta persino sul filo del rasoio. Tante pellicole e serie tv di successo che ancora oggi sono trasmesse e che suscitano interesse e un grande successo. Lui ha vissuto a pieni polmoni lo sfarzo, i pro e i contro, della cosiddetta Vita Smeralda che poi ci ha tanto raccontato.

Ha avuta tante donne ma poi ha messo la testa a posto ed è diventato papà. Indubbiamente, sebbene sia passato davvero un sacco di tempo dalla sua conclusione, ha fatto molto parlare il suo matrimonio con la mitica Mara Venier. I due hanno anche lavorato a stretto giro e oggi sono grandissimi amici.

Lei, nel corso di alcune interviste a cuore aperto, piuttosto recenti, ha spifferato che lui l’avesse tradita addirittura il giorno stesso delle nozze, a pochissime ore dal sì. Non per nulla lo aveva colto lei stessa in fallo mentre si intratteneva in bagno con un’altra. Alla fine la conduttrice veneta ha ammesso che loro dure come compagni di vita non potessero andare bene.

Jerry Calà, la brillante carriera e il triste racconto dell’incidente

Molti hanno sentenziato che lui non fosse molto diverso nella sua vita reale dai personaggi che impersonava nel suoi film. Indimenticabile però il suo ruolo di capovillaggio per la serie TV Professione Vacanze che ha visto la regia di Vittorio De Sisti. Qui in alcuni episodi abbiamo ammirato pure la già nominata Mara, nonché la bellissima Sabrina Salerno.

E poi abbiamo anche ammirato in alcuni episodi Claudio Amendola, Guido Nicheli, Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, Marina Massironi, Alessandro Benvenuti. Altro personaggio presente nella serie era la mitica Gegia. Insomma, in tanti Jerry lo vogliono ricordare così ancora oggi. Oggi che lui ha rivelato di un terribile incidente avvenuto quando era alla guida.

“Addormentato alla guida e finito nell’Adige”

Il fattaccio è accaduto nel lontano 1994 ma lui ne ha parlato solo di recente. E per farlo ha scelto il salotto di Oggi è un altro giorno. In poche parole dopo il forte impatto è finito dritto nel fiume Adige. ” Lo stiamo perdendo”, ha svelato Jerry sottolineando che dopo che sono sopraggiunti i soccorsi, ha continuato a sentire questa frase come se fosse in un telefilm americano.

A Vieni da Me, ha raccontato che è stato un suo fan, a notarlo e riconoscerlo e a chiamare i soccorsi. L’attore si era dimenticato il cellulare a casa e non aveva potuto farlo. Aveva solo cercato di chiedere aiuto con tutto il fiato che aveva in gola. Alla fine ha rivelato di aver perso all’improvviso il controllo della sua auto, a causa, a quanto pare, di un repentino colpo di sonno.