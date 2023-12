Raz Degan, perché è stato liquidato da Paola Barale: scoperto a letto proprio con lui

Raz Degan, lui scoperto a letto con una donna bellissima. Ecco perché Paola Barale lo ha liquidato.

Nonostante non siano più una coppia da tantissimi anni la loro storia d’amore, decisamente bella pepata e passionale, fa ancora a lungo parlare di se. Lui il bello e dannato, modello e attore di successo, che è diventato in men che non si dica un divo nel nostro Paese grazie alla sua famosa frase, ” Sono fatti miei”.

Lei una delle più amate e sensuali showgirl del vasto mondo dello spettacolo italiano. Insieme erano una bomba, inutile negarlo. Le loro gite in moto erano seguitissime dai paparazzi e il grande pubblico era assai curioso di sapere dei loro spostamenti. Non per nulla sono sempre stati entrambi grandi amanti dei viaggi in giro per il mondo.

Ed entrambi possiedono un’infinito amore per le due ruote. Lui ora lo vive a pieni polmoni con la bellissima Cindy, sua compagna da diversi anni, che ha presentato pochissimi giorni fa ufficialmente a Verissimo, nel salotto della meravigliosa Silvia Toffanin. Lui ha sostenuto che non ne parlava per il fatto di volerla tenere lontano dal clamore mediatico.

Raz Degan, perché è stato liquidato da Paola Barale

Insomma, siccome il loro legame, così come la donna stessa, lo ritiene qualcosa di bellissimo non voleva che, soprattutto all’inizio, le chiacchiere e soprattutto gli incessanti pettegolezzi rovinassero tutto ciò. Ora lui sta bene, è felice e super innamorato. Soffre però per la situazione che tuttora vige in Israele, la sua terra natale, dove il padre è voluto rimanere a vivere.

E ciò è chiaramente fonte di immenso dispiacere e viva preoccupazione. Parlando d’amore, ma non quello figliale, bensì per la sua celebre ex Paola Barale, la cui fine ha lasciato il classico amaro in bocca ai più. A quanto pare lei ha deciso di dirli addio a causa di un brutto tradimento. Con chi lo ha beccato a letto.

Con chi lo ha scoperto a letto

Ai tempi di riprese di Barbarossa che ha lanciato definitamente Raz nell’ Olimpo del Cinema, lui intrecciò una relazione con la bellissima collega Kasia Smutniak, che era fidanzata con il compianto Pietro Taricone. Se l’ex gieffino e poi bravo attore perdonò la sua lei con la quale rimase fino alla sua prematura morte, lo stesso non si può dire della showgirl piemontese.

Per lei un tradimento è inconcepibile. Tanto più che sembra che non si stato l’unico che abbia subito nel corso del tempo dal suo compagno. I due ci hanno anche riprovato a ricucire il rapporto ma senza successo. Ormai lei non si fidava più di lui. Alla fine è rimasto un gran bene e un bel ricordo ci ciò che è stato fra di loro.