State attentissimi: se trovate questi segni sul citofono di casa vi vogliono svaligiare casa | I simboli usati dai ladri

Occhio vivo! Se doveste trovare questi segni sul citofono di casa vuol dire che vi vogliono derubare. Ecco quali sono.

Con la grande e incessante crisi, sia economica che sociale, che serpeggia ancora tristemente nel nostro Paese, non c’è da dormire di certo sonno tranquilli su soffici e comodi guanciali. Tanto più che i rincari che hanno toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentari, sono stati pazzeschi e, a quanto pare, potranno pure aumentare.

Non parliamo poi dei costi da sostenere per pagare le nostre bollette, soprattutto per quanto concerne quelle di luce, gas ed energia. E ora con le festività in corso di certo saranno ancora più alte, visto che trascorriamo più tempo ai fornelli e in cucina, oltre che in casa in linea generale.

E poi con l’anno nuovo, che è praticamente alle porte, di certo potremo contare ancora su altri aumenti. Molti hanno perso il lavoro o visto diminuire le ore. Il Governo ha indetto aiuti ma non sono mai abbastanza. E nel frattempo è aumentata la criminalità. Molti criminali agiscono sul Web e soprattutto sui Social ma altri ancora colpiscono di persona e nella maniera più tradizionale.

Occhio se trovate questi segni sul citofono di casa, vi vogliono derubare

In ogni caso per i loro piani criminali possono trovare importanti, se non proprio fondamentali informazioni, sulle nostre abitudini di vita, proprio sulle tante piattaforme Web che spuntano ogni giorno come funghi su un prato erboso dopo un’intensa giornata di pioggia. In poche parole ci studiano, sanno chi siamo, cosa facciamo, dove magari lavoriamo e con chi viviamo.

E poi si appostano fuori dalla nostra dimora per vedere com’è dal vivo. Difatti sovente riescono anche a capire dove viviamo esattamente tramite il reperimento del codice ip. Oppure semplicemente ci seguono dopo che usciamo dal ristorante. Lo sanno dove ci troviamo visto che abbiamo appena postato una foto. E poi notano i nostri spostamenti. E per avvisare gli altri loro soci fanno alcuni segni sul campanello.

I disegnini e la loro legenda

In poche parole sono dei segnali in codice volti a far intendere agli altri malviventi quando sarebbe meglio agire. Se per esempio la casa è vuota perlopiù al mattino troveremo una M, mentre se è il pomeriggio AM. Se invece si accorgono che magari, soprattutto in un periodo, abbiamo accettato un turno notturno e che quindi la notte la casa è libera, troveremo una N.

Parlando di giorni, se invece la domenica abbiamo l’abitudine di uscire anche per tutto il giorno, ecco che scriveranno AD. Abbiamo uno o più cani? Anche questo lo segnalano ma in modi diversi. Per esempio possono disegnare una scala o una linea orizzontale o in diagonale. Tuttavia se troviamo dei disegni strani sul nostro citofono avvertiamo subito le Forze dell’Ordine.