“Sta per morire?”: dramma per la ballerina di Ballando con le Stelle | La domanda dei figlioletti disperati

Ballando con le Stelle, è giallo sulle condizioni di salute della celebre ballerina: le dichiarazioni gelano i fan del programma.

Il 21 ottobre 2023 Milly Carlucci inaugurerà la 18esima edizione del talent “Ballando con le Stelle”, e le star inserite nel cast sono da settimane alle prese con allenamenti e prove sfiancanti.

Tra i concorrenti dello show, spiccherà anche l’avvenente soubrette argentina Wanda Nara, celebre tanto in Patria quanto in Italia, e reduce da un periodo assai ostico della sua esistenza.

La showgirl danzerà a fianco del ballerino professionista Pasquale La Rocca, vincitore della 17esima edizione di “Ballando con le Stelle”, ed ha narrato al settimanale “Oggi” di aver atteso il benestare del suo medico curante prima di accettare l’ingaggio. In effetti, negli scorsi mesi Wanda Nara ha effettuato alcuni esami specialistici e, benché la notizia non sia mai stata confermata, i medici le avrebbero diagnosticato una forma di leucemia. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

La showgirl ha riferito: “C’è il dottor Pavlovsky che veglia su di me da Buenos Aires, e mi dice quello che posso e non posso fare. Gli sforzi, la tensione, la gara, gli allenamenti li posso sopportare. Sono qui anche per mandare un messaggio di normalità ai miei figli. Spero che capiscano che la mamma è invincibile“. La prole di Wanda Nara avrebbe infatti accolto con iniziale disperazione la diagnosi formulata dagli specialisti argentini.

“Ballando con le Stelle”: Wanda Nara sul palco per i figli

La showgirl sudamericana ha poi riferito che la stampa l’avrebbe anticipata nel difficile compito di comunicare la propria patologia ai figli, mandandoli decisamente in tilt: “Io non avevo ancora i risultati dei miei esami e lui (il giornalista Jorge Lanata, n.d.r.) lo ha detto al Paese, e quindi anche ai miei figli. Nel telefono ha una chat che mi spezza il cuore. Me l’ha girata mia sorella Zaira. C’è uno dei miei figli che scrive: ‘Zia, dimmi la verità: mamma sta morendo e non ce lo dice‘… Esiste la gente cattiva, non puoi farci nulla“.

Wanda Nara ha poi confessato: “Ai miei 5 bambini sto insegnando ad essere forti, voglio che crescano con la corazza che mi sono fatta io. Non ho mai ‘giocato’ con la malattia, soprattutto perché sono una mamma, e so che le bugie ti tornano indietro, come i boomerang. Il problema è che se non ti vedono inchiodata a un letto, in ospedale, moribonda, senza capelli, pensano che stai bene. Ma che ne sanno di come sto, delle medicine che prendo, della paura che mi prende quando mi fermo?“.

L’accanimento della stampa sulla patologia di Wanda Nara

La showgirl ha recentemente affidato ai social un comunicato chiarificatore, in cui si è espressa in toni molto critici nei confronti della stampa argentina: “Come tutte le mamme, ho cercato di nascondere le mie paure e le mie ansie ai miei figli. Soprattutto perché non avevo una diagnosi accurata“.

“Purtroppo, hanno avuto la conferma da un giornalista di una diagnosi che io stessa non avevo” – ha infine concluso – “Avrei scelto di farlo io con più risultati alla mano, e con i miei tempi“.

© Riproduzione riservata