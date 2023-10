Benedetta Rossi, svela l’arcano per la prima volta in esclusiva: “Ecco dove finiscono i piatti che preparo”

Benedetta Rossi, sapete dove finiscono i piatti che lei prepara? Ora è lei stessa a svelare l’arcano.

In un momento di grande e incessante crisi economica, che per la verità ha sfociato pure nel sociale, pure nel nostro Paese in moltissime famiglie italiane, soprattutto quelle numerose e con svariati figli a carico, faticano e non poco arrivare a fine mese. Del resto, si sa, le spese da affrontare sia quelle fisse che quelle impreviste, sono sempre tante, anzi, troppe. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Fare la spesa settimanale è diventata una vera impresa anche perché i rincari che hanno toccato il vasto settore alimentare sono davvero spaventosi e non accennano minimamente a diminuire. Certo, si può sempre fare qualche rinuncia e approfittare delle offerte ma in ogni caso la situazione non è affatto rosea.

Una favolosa soluzione per imbastire comunque di pasti sfiziosi e genuini per noi e i nostri cari è puntare sulla semplicità, dunque sull’utilizzo di pochi ingredienti, nonché pure assai economici. E se si tratta di ricette pure veloci da mettere in atto è ancora meglio. Lo sa bene la meravigliosa Benedetta Rossi che è un personaggio molto amato dagli italiani di ogni età.

Benedetta Rossi, che fine fanno i suoi piatti cucinati

Lei sia nei suoi coloratissimi volumi di cucina che sui Social, dove è molto attiva, ci regala tantissime dritte non solo a livello culinario. Difatti ci dice anche come tenere ben pulita la nostra casa e come stilare una corretta lista della spesa a seconda dei periodi dell’anno e delle varie occasioni. In ogni caso sono le sue ricette a solleticare maggiormente l’ attenzione dei più.

E i suoi video a riguardo sono cliccatissimi e condivisi ovunque. Fatto sta che ora in molti hanno iniziato a chiedersi che fine fanno i piatti da lei cucinati con tanto amore. Sono tanti dunque non può di certo mangiarseli lei da sola con il suo adorato marito Marco Gentili! Vanno forse buttati? A svelare l’arcano è stata la stessa Benedetta.

L’arcano svelato dalla cuoca

No, non vanno affatto gettati nel cestino dello sporco. Dunque nessuno spreco che in un momento così duro in cui stiamo vivendo è di certo da evitare come la peste. In poche parole vanno consegnati ancora intatti agli addetti ai lavori. Insomma, niente va sprecato. E ciò rappresenta di certo una splendida notizia per i fan della cuoca.

Anche i vari piatti cucinati al programma culinario di Antonella Clerici non vanno perduti. Difatti vanno divisi tra le persone che lavorano alla trasmissione e tra il pubblico. Inoltre se avanza qualcosa a quanto pare la portano via gli chef dopo averla posta con cura nei vari contenitori per alimenti.

© Riproduzione riservata