Antonino Spinalbese e Belen, ora c’è la verità sulla rottura: “Se non fossi diventato padre sarei…” | Colpo fatale

Antonino Spibalbese e Belen, a distanza di tanto tempo arriva la verità sul loro addio. Lui sarebbe scappato presto da lei se non fosse diventato papà.

Non c'è mai davvero pace per Belen. Lei che è talmente famosa e conosciuta che non ha bisogno di pronunciare il suo cognome per far intendere chi sia. Lei che da anni è una star e una vera propria diva nel nostro Paese. E sempre lei che da anni e anni è la Regina indiscussa della Cronaca Rosa vista la sua vita sentimentale alquanto turbolenta.

Lui è un suo celebre ex con il quale, nonostante la liason non sia durata un granché, ha messo al mondo la sua seconda figlia che è ancora tanto piccina. Stiamo ovviamente parlando della splendida Luna Marì. Ora la bimba, insieme al fratello maggiore Santiago, che di cognome De Martino, vive insieme ai nonni ma non alla mamma.

Difatti la showgirl ha lasciato Milano per andare a vivere con il suo nuovo compagno Elio nel bresciano dove è già stata avvistata. A quanto pare vede la prole durante i fine settimana. Antonino cerca di essere un papà presente per la sua creatura con la quale appare sovente sui Social dove è molto attivo.

Antonino Spinalbese e Belen, lui sarebbe scappato se non fosse diventato padre

Ovviamente lui è super chiacchierato per il fatto di essere stato il compagno di vita della Rodriguez. Lei lo ha anche definito un bravo papà e a quanto pare gli concede di vedere Luna Marì più volte di quanto sia in teoria concesso. Perlomeno è quello che ha dichiarato lei durante una sua ospitata a Verissimo.

Ora però emerge la verità, decisamente forte e scottante, sulla fine del loro amore. Lui se ne sarebbe andato da lei e di casa ben prima se non ci fosse stata la loro bambina. Dunque se non fosse diventato padre, che è una cosa per lui importantissima e che gli riempie il cuore di infinita gioia, avrebbe chiuso assai prima con lei.

La verità sulla rottura, parla lui

Tale rivelazione l’ha fatta nel corso della chiacchieratissima settima edizione del Grande Fratello Vip lo stesso Antonino mentre parlava di Belen. “Litigavamo se me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre, sarei scappato all’estero“, ha spifferato il vippone.

A quel punto i telespettatori più curiosi avrebbero voluto saperne ben di più ma ecco che le telecamere non l’hanno più inquadrato, lasciandoli così con il classico amaro in bocca. Insomma, a quanto pare il suo legame con l’argentina non è stato facile anche perché lui, come ha rivelato, non ne poteva più di essere rincorso dai paparazzi.

